Nekdanja višnjegorska šola bo Hišo kranjske čebele

25.6.2020 | 08:10

Ivančna Gorica - Župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad in direktor podjetja GPI Tehnika d.o.o. Drago Muhič sta v ponedeljek podpisala pogodbo za začetek prenove objekta stare šole v Višnji Gori v Hišo kranjske čebele. Pogodbena vrednost del, ki zajemajo gradbeno obrtniška in instalacijska dela celotnega objekta s statično sanacijo, novo medetažno ploščo in novo, delno zastekljeno streho, znaša 1.016.801,26 evrov, dela pa naj bi bila končana v slabem letu dni.

Obstoječi objekt stare šole obsega 4 etaže (K+P+1+M). V prenovljenem objektu bodo v kletni etaži tehnični prostor, garderoba za zaposlene in shramba. V pritličju bo prostor za turistično informacijski center, manjši lokal, ki bo služil tudi kot zajtrkovalnica za goste hostla, ter večnamenski galerijski prostor. V prvem nadstropju bodo prostori namenjeni muzejski dejavnosti, v mansardi pa je predviden inovativen hostel z nastanitvenimi moduli za dve osebi, v obliki šest kotnih celic v čebeljem stilu, v katerem bo lahko prenočilo do 40 gostov.

Hiša kranjske čebele bo, kot je ob podpisu pogodbe povedal župan, pomembna tudi za protokolarne obiske in promocijo naše države.

Celoten projekt Hiše kranjske čebele z vso interaktivno vsebino je skupaj z ureditvijo mestnega jedra Višnje Gore ocenjen na tri milijone evrov. Tu pa, kot pravijo na občini, računajo tudi na sofinanciranje države.

M. L.-S., Fotografiji: Gašper Stopar