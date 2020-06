Danes praznujemo dan državnosti

25.6.2020 | 08:55

Naslovnica posebne izdaje Dolenjskega lista, ki je izšla 28. junija 1991

V Sloveniji danes obeležujemo dan državnosti, kot spomin na 25. junij pred 29 leti, ko je takratna slovenska skupščina sprejela Temeljno ustavno listino o samostojni in neodvisni Republiki Sloveniji, ustavni zakon za njeno izvedbo in Deklaracijo o neodvisnosti, s čimer so bili sprejeti temeljni dokumenti za razglasitev samostojnosti.

To je Slovenija slovesno razglasila dan pozneje na Trgu republike, čemur je sledila desetdnevna vojna z Jugoslovansko ljudsko armado. Jugoslovanske oblasti so želele namreč Slovenijo v Jugoslaviji obdržati s silo, kar pa jim je na koncu spodletelo.

Prelomne prve dni vojne za neodvisnost smo na Dolenjskem listu zabeležili v posebni številki našega časopisa, ki je izšla dan po redni izdaji.

"Pride trenutek, ko se ne da več zavijati dejanj v svetleči staniol besed, ko je treba stvari imenovati s pravim imenom. Ta trenutek je za Slovence in vse državljane Slovenije zdaj tu. Svobodno in samostojno državo Republiko Slovenijo, ki se je ustanovila po najbolj demokratično, s plebiscitom izraženi volji, je surovo in arogantno napadla Jugoslovanska armada. Mlada slovenska država je žrtev invazije, katere cilj je okupacija in tudi zamenjava demokratično izvoljene oblasti. Jugoslovanska ljudska armada tako ni več ljudska in ne jugoslovanska, ampak okupacijska armada, v službi že povsem razvidnih interesov, donedavne besede predstavnikov zveznih oblasti o mirnem in dialoškem reševanju vseh sporov pa so čista laž. Da je tako, da so se stvari razgalile v svojem bistvu, smo vsi priče te težke trenutke. Toda hkrati je to trenutek še neke resnice, ki pravi, da naroda, ki se tako odločno in premišljeno, kot smo se Slovenci, nameni hoditi svojo pot, ne more zaustaviti nobeno nasilje, pa naj bo podprto s še tako bojno tehnik. Mi vemo, kaj je resnica! Prej ali slej jo bo moral uvideti tudi svet," je 28. junija, nepolna dva dneva po začetku agresije, zapisal uvodničar posebne izdaje Dolenjskega lista, ki jo lahko prelistate na tej povezavi.

B. B.