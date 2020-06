Škocjančani upravičeno ponosni na svoje rojake

Metelkova knjigobežnica je nova pridobitev v Škocjanu. Od leve proti desni: Jože Kapler, Sonja Povše Krmc in Irena Čengija Peterlin po prerezu traku, ter mladi folklorniki.

Pevska skupina Plamen iz Škocjana deluje pod vodstvom Sonje Šoštarič.

Jože Kapler

Sonji Povše Krmc so se mnogi zahvalili za pogum, da je pripravila lep kulturni dogodek, ki jih v koronačasu ni bilo in so jih pogrešali.

Marinka Cerinšek (na levi)

Škocjan - Na predvečer dneva državnosti, ko je Slovenija postala formalno neodvisna, je bilo praznično tudi v Škocjanu.

Kulturno društvo dr. Ignacija Knobleharja Škocjan je zunaj, pred Metelkovim domom, pripravilo kulturni večer v počastitev državnega praznika ter Metelkovega leta, postavili so tudi Metelkovo knjigobežnico. Trak so prerezali župan Jože Kapler, predsednica društva Sonja Povše Krmc in ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan Irena Čengija Peterlin, otroci pa so v knjigobežnico že postavili vsak eno knjigo, ravno tako župan, ostali še sledijo.

Raznolikega branja izven krajevne knjižnice, torej brez članarine in obveznosti, Škocjančanom ne bo manjkalo. Sicer pa imajo že od lani knjigobežnico tudi pred župnijskim domom, postavili so jo v Knobleharjevem letu in menda je dobro obiskana.

Letos Metelkovo leto

Župan Jože Kapler je v nagovoru vsem čestital ob dnevu državnosti ter poudaril, da so Škocjančani ponosni na mnoge zavedne in pogumne rojake iz začetka 19. stoletja, ki so v svojem času vsak na svojem področju veliko naredili za Slovenijo: od misijonarja dr. Ignacija Knobeharja do Frana Metelka in Jožefa Jermana.

Letošnje leto so v šoli razglasili za Metelkovo leto - lani je namreč minilo 230 let od rojstva Frana Metelka, domačina, duhovnika, profesorja slovenščine, popisovalca krajevnih imen po Kranjskem, zbiratelja pregovorov, skratka jezikoslovca, avtorja slovnice slovenskega jezika iz leta 1825 in črkopisa metelčica. Decembra letos bo minilo tudi 160 let od njegove smrti.

Prof. slovenščine na šoli Marinka Cerinšek je kot vodja Metelkovega leta na šoli pripravila pester program, ki so ga v večini uresničili, nekaj zaradi epidemije pač ne. Dejavnosti je predstavila Sonja Povše Krmc.

Ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin je ravno tako spregovorila o Metelku, ki je svoje življenje posvetil proučevanju slovenskega jezika in učenju mladih. »Zavedal se je, da je izobrazba naše bogastvo, in da če ne bomo uporabljali in negovali svojega jezika, bo zamrl tudi narod. Uspelo mu je, naj tudi nam,« je dejala. Metelkova knjigobežnica nam bo pri tem v pomoč.

Dogodek so popestrili mladi glasbeniki ter skupine kulturnega društva: pevska skupina Plamen, ljudske pevke Klasje in otroška folklorna skupina Plamen.

