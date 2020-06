Janez Kerin izvoljen za predsednika Zveze kulturnih društev Slovenije

25.6.2020 | 09:45

Janez Kerin (Foto: B. B., arhiv DL)

Leskovec pri Krškem - Zveza kulturnih društev Slovenije (ZKDS), krovna zveza ljubiteljske kulture, ki združuje več kot 100.000 aktivnih kulturnih izvajalcev, je na svoji letni skupščini za novega predsednika izvolila Janeza Kerina iz Leskovca pri Krškem, ki ga je na ta položaj predlagala ZKD Krško ob podpori ZKD Brežice in ZKD Sevnica.

Kerin, dolgoletni kulturni delavec in predsednik KD Leskovec pri Krškem, je na mestu predsednika zveze nasledil Jožeta Ostermana, za ta položaj pa se je potegoval še dr. Inge Breznik iz Maribora.

Kerin je magister prava in menedžmenta nepremičnin, zaposlen pa je na policiji, kjer opravlja dela in naloge kriminalističnega inšpektorja. Kot je zapisal v svoji kandidaturi, prosti čas namenja delu na področju ljubiteljske kulture v domačem kraju in širše. Leta 2001 je bil eden izmed ustanoviteljev Kulturnega društva Leskovec pri Krškem. Vsa leta od ustanovitve deluje v upravnem odboru društva, in sicer en mandat kot član, en mandat kot podpredsednik in tri mandate kot predsednik društva. Funkcijo predsednika društva, ki deluje v petih aktivnih sekcijah, opravlja tudi v tem mandatu. V letih od ustanovitve je KD Leskovec pri Krškem iz malega podeželskega kulturnega društva zraslo v društvo, ki šteje 120 članov in je prepoznavno po Sloveniji in tujini (Beograd, Novi Sad, Gudurica, Kostolac, Umag, Pulj, Reka, Berlin ...). Ob vodenju društva je Kerin aktiven predvsem na področju gledališča, kjer je v odrskih uprizoritvah domačega društva odigral številne vloge. Od leta 2017 je član predsedstva ZKDS, od leta 2016 vodi JSKD Krško, je član sveta kostanjeviške Galerija Božidar Jakac in predsednik nadzornega odbora Občine Krško.

Med svojimi najpomembnejšimi nalogami je Kerin v kandidaturi omenil oživitev delovanja območnih oz. področnih zvez kulturnih društev, prenovo statuta ZKDS, obnova sporazuma med ZKDS in JSKD in aktivnosti na področju priprave zakona o ljubiteljski kulturi.

"Ljubiteljska kultura iz Posavja je tako dobila svojega predstavnika na najvišjem nivoju v Sloveniji. Janez Kerin je udeležence prepričal s svojim predlogom razvoja zveze in tem, da je že do sedaj, kot član predsedstva zveze deloval umirjeno in povezovalno," je izvolitev Kerina komentiral Uroš Brezovšek, predsednik ZKD Krško.

B. B.