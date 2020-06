Belokranjske, črnomaljske gimnazije ne dajo

25.6.2020 | 13:30

Dušan Plut (desno) in Stanko Štrajn sta na včerajšnji javni tribuni, ki jo je povezovala Verica Marušič, izrazila zaskrbljenost številnih za usodo črnomaljske gimnazije. (Foto: M. L.)

Branko Adlešič, profesor na Gimnaziji Črnomelj, je dejal, da so na javni tribuni izrekli veliko laži o delovanju gimnazije in dogajanju v njej. »Osebne zamere so glavni razlog za kritiko naše šole,« je rekel.(Foto: M. L.)

Boštjn Kavčič (v sredini) je branil sina Vida, ki mu gimnazija očita nespodobno kritiko šolskih razmer. (Foto: M. L.)

Črnomelj - Združenje za ohranitev črnomaljske gimnazije je včeraj v Kulturnem domu Črnomelj organiziralo javno tribuno Belokranjske, črnomaljske gimnazije ne damo, na kateri so udeleženci razpravljali o razmerah v Gimnaziji Črnomelj in o njeni sedanji in pričakovani javni vlogi.

Na tribuni so se v dolgi in polemični razpravi skušali dokopati do razlogov za občutno zmanjšan vpis v prvi letnik in razlogov za izpisovanje dijakov in dijakinj iz Gimnazije Črnomelj , pa tudi do rešitev, kako zagotoviti nadaljnje uspešno delo »Belokranjske, črnomaljske gimnazije«. Tribune, ki jo je vodila Verica Marušič, sta se med drugimi udeležila Dušan Plut in Stanko Štrajn, belokranjska rojaka.

Že v dneh pred včerajšnjim dogodkom je nastala javna pobuda Belokranjske, črnomaljske gimnazije ne damo, v ospredju katere sta Plut in Štrajn. V okviru pobude so 8. junija napisali javni poziv k ohranitvi Gimnazije Črnomelj, ki ga je s podpisom podprlo skoraj 500 podpisnikov. Z ustanovitvijo pobude, s pozivom in z včerajšnjo tribuno organizatorji sporočajo, da Gimnaziji Črnomelj zaradi upadanja vpisa v prvi letnik in zaradi izpisovanja dijakov iz višjih letnikov grozi celo ukinitev, s tem pa bi celotna Bela krajina utrpela nepopravljivo škodo.

»Nujno in temeljno je zagotoviti boljše vodenje šole, kot pogoj za nadaljevanje uspešnega dela Gimnazije, ki svoje poslanstvo opravlja 75 let,« so po dolgi razpravi na včerajšnji tribuni zapisali med drugim v štiri sklepe. V sklepih se zavzemajo tudi za to, da pristojni »v najkrajšem možnem času sprejmejo vse potrebne organizacijske, kadrovske in promocijske ukrepe, vključno s priporočljivo možnostjo zamenjave vodstva Gimnazije Črnomelj. Vodstvo šole je namreč prvo in najbolj odgovorno za ureditev razmer, mora biti torej sposobno vzpostaviti sodelovanje, razumevanje in medsebojno toleranco med zaposlenimi učitelji v Gimnaziji.«

Na javni tribuni so med drugimi razpravljali nekdanji dijaki različnih generacij, med temi Dušan Plut, Stanko Štrajn, Maja Weiss in Violeta Tomić, sedanji dijaki, med njimi Sergej Drakulič in Aleksander Vukovič, ter nekdanji in sedanji profesorji, med slednjimi Branko Adlešič in Vesna Fabjan.

Kot so poudarili organizatorji okrogle mize, so pogrešali županjo in župana belokranjskih občin ter ravnateljico črnomaljske srednje šole, oziroma gimnazije.

M. L.

