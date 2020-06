Civilna iniciativa 3ROS-jug o županovem odgovoru

Točni tako Joško.. In tako projekti propadajo, folk se izseljuje iz BK i nikome ništa. Da bo šlo potem komu drugemu čez parcelo (morda čez več parcel kot sedaj) jih pa ne zanima. Pa še ena stvar bo, če jim bo to uspelo. Bo precedens za vsa ostala oviranja projektov ... Res škoda škoda, da se to dogaja. Sem pa že enkrat izjavil, pa bom še enkrat, glede na to da izgleda da se tole v NM ne bo kmalu rešilo, bi morda bilo pametneje da se 3. razvojna os začne graditi v Beli krajini in v podgurju. Tam bodo definitivno zainteresirani za to, pač bo pa zamašek samo v NM, medtem ko bodo imeli 95% pa normalno urejene cestene povezave, tudi to bo v redu.

1h nazaj Oceni PoceniBukovna

Rotovaški "nepremičninarji" pa v luft, ko sedaj terasa ne bo potekala preko njihovih parcel in ni možnosti easy zaslužka kakor v podbrezniku s bodočo obvoznico:-) Joško, naslovi raje eno pismo javno, odprto na tvojega mestnega župnika. Ta ima vse odgovore, venomar, menda. Pa ti lahko tudi pove "kaj pa zdaj?". Projekt je že propadel še preden se je začel. EU ne bo dala dinarjev za tako zavožen projekt, republika srpska naša pa je skupaj s MO NogoMet brez fičnikov. Razen nekega žogobrcanja in podajanja žogic niso uspeli pravilno pristopiti h projektu. Županov prijatelj slak pa tudi ne more gasiti vseh požarov ki jih začnejo na ukaz. Kaj je pa za povedat na tem sploh. Dejstvo je, da je čisto vse narobe, kar je lahko. Projekt pa se je vmes še spremenil, terasa kar naenkrat poteka drugje, kjer so bili problemi znani že 10 let nazaj. To se zgodi če vodijo projekte taki, ki jim nebi zaupal tudi pazit, da polži ne pobegnejo. Rabimo dosti pametnejše ljudi v mestu in na položajih, pa je vse skupaj tako, kot da so ti naši stalno opiti in napohani od različnih substanc. Sprejemajo odličitve, ki niso ne logične, ne razumne, od vsega tega pa razen slikanic, nič. Bela krajna je končala svojo zgodbo zaradi prepametnih vodilnih, ki niso zraven pustili nobenega drugega podjetja, da jim le to nebi prekrižalo njihove načrte. Tako pa so se vsi pametni odselili, sedaj so ostali samo še tisti, ki se ne morejo. Čemu se gradi sploh razvojna os, ko tam dol ni kaj več razvijati. Propadla regija in vsi brez posla. Ta avtocesta pa je cesta v prazno. Precedensi pa so, že poprej, ko so se vaši opekli na projektih. Tudi v zalogu, ko nobeden ni hotel slišati nič, dokler ni vse pogorelo. Pa še parkrat se boste morali naučiti, da delate vse narobe, če se vas prej že ne bo zamenjalo.