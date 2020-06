Gorelo na traktorju

26.6.2020 | 07:00

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 16.17 uri je na regionalni cesti Kočevje–Petrina med Vasjo in Pirčami, občina Kostel, gorelo v predelu zavor traktorja. Gasilci PGD Vas-Fara so zavarovali kraj dogodka, pogasili požar, ohladili zavore ter traktor preventivno pregledali. Večja materialna škoda ni nastala.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz ulice Pod obzidjem v Brežicah, da bo danes med 7.30 in 14. uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 7:00 do 9:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PIONIR-ELEKTRO. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.