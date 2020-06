FOTO: Najboljši šarkelj je spekel Janez Turk

26.6.2020 | 08:00

Zmagovalec Janez Turk, ki je tokrat premagal prav vse sodelujoče v peki šarkljev - prav vse so bile ženske!

Vsi sodelujoči so prejeli priznanja, na zaključno prireditev s podelitvijo priznanj niso prišli vsi. Spredaj zmagovalec in predsednica DPŽ Bučka Vida Gros.

Irena Ule in Vida Gros na razstavi šarkljev.

Bučka - Članice Društva podeželskih žensk Bučka so se v posvetovanju z Zvezo kmetic Slovenije zaradi posebnih razmera v zvezi s koronavirusno boleznijo vseeno odločile, da za dan državnosti kot običajno izvedejo šarkeljado, seveda v skladu z vsemi predpisi in navodili NIJZ.

Kot pravi predsednica društva Vida Gros, so vesele, da tradicija ni bila prekinjena, saj je tokrat šlo že za 10. državno ocenjevanje šarkljev in 16. društveno. Sodelujočih je bilo sicer manj kot leta nazaj, »a bili so tako novi, mladi obrazi kot nekateri stalni sodelujoči, predvsem pa nas veselijo nove ideje, novi okusi,« pove Grosova.

V oceno so prejeli 25 različnih šarkljev, od tega 16 umešanih, 9 kvašenih in prav nobenega biskvitnega. Strokovna komisija, ki so jo sestavljali: predsednica Elizabeta Verščaj, ter članici Anica Pajer in Metka Žunič, je odločila, da je najboljši šarkelj, ki je prejel kar vseh 40 točk, spekel Janez Turk iz Radovlje, iz sosednje šmarješke občine, vsem poznan kot dolgoletni kuhar na OŠ Frana Metelka Škocjan, vodja mnogih kuharskih delavnic.

Tokrat je spekel oljni šarkelj s pehtranom, »očitno se je vse poklopilo, in bil sem najboljši,« se nasmeje. Premagal je prav vse ostale sodelujoče - same ženske!

Katere so še prejemnice zlatih priznanje?

Med osmimi prejemniki zlatih priznanj so še: Mojca Muhič iz Novega mesta (skutin šarkelj s pomarančo), Katja Brajer iz Mirne Peči (brezglutenski šarkelj), Marija Povše iz Mirne Peči (marmorni šarkelj), Mari Jakše iz Novega mesta (marmorni šarkelj), Vida Gros z Bučke (kvašeni šarkelj z rozinami), Jožica Bobnar iz Novega mesta (marmorni šarkelj) in Tončka Hočevar z Bučke (kvašeni šarkelj z rozinami). Podelili so še 12 srebrnih priznanj, tri bronaste in dve zahvali.

Čestitke za državni in krajevni praznik

Tomaž Marjetič

Dekleta Vokalnih5 so ubrano zapela.

Vsem sodelujočim je za trud čestitala predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule, pa škocjanski župan Jože Kapler, ki je pohvalil delo zagnanega društva podeželskih žensk Bučka, ki praznujejo dve desetletji delovanja. V nagovoru je zbranim voščil za dan državnosti ter Bučklanarjem čestital še za krajevni praznik.

25. junij namreč praznuje tudi KS Bučka. Njen predsednik Tomaž Marjetič je povedal, da letos na Bučki praznujejo še bolj veselo in slovesno, saj skozi kraj končno pelje lepo urejena, prenovljena in razširjena cesta z novimi pločniki, avtobusnimi postajališči in javno razsvetljavo. Ravno tako so veseli prenovljene ceste skozi Dolenje Radulje, z urejenimi prepusti, pločniki in javno razsvetljavo. Občini Škocjan se je zahvalil za pridobitve, ki pa jih v njihovem koncu čakajo tudi v prihodnje: prenova ceste skozi Lavrico, obnova drugega dela cesta od Štrita do Vejerja.

Otvoritev šarkeljade ter počastitev državnega in krajevnega praznika so popestrili: pevke Vokalnih5, Bučenski ramplači ter osnovnošolki Anamarija Hočevar in Maja Fabjan s petjem in recitacijo svoje pesmi o domovini. Prireditev je lepo povezovala Karmen Čarman.

Besedilo in foto: L. Markelj

