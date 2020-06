Lojze Peterle o prvi slovenski vladi in sedanji Sloveniji

26.6.2020 | 09:30

OB DNEVU DRŽAVNOSTI

Lojze Peterle tudi kot upokojenec rad prihaja na Dolenjsko. (Foto: L. M.)

Včeraj je bil pomemben praznik, dan državnosti, ko je Slovenija leta 1991 formalno postala neodvisna. Letos mineva tudi trideset let od prve slovenske demokratične vlade, ki jo je vodil Lojze Peterle, Dolenjec po rodu, doma iz Čužnje vasi pri Trebelnem, vrsto let poslanec v Državnem zboru RS in v Evropskem parlamentu, izkušen politik in predvsem zaveden Slovenec, ki nikoli ni pozabil tudi na rodne kraje.

Je častni občan občine Mokronog-Trebelno. Kdo bi bil torej primernejši sogovornik, da obudi spomine na čas osamosvojitve, da ponudi pogled na aktualno politično dogajanje in da nam razkrije tudi, kako preživlja upokojenske dni, ko ni več vpet v aktivno politiko, ali spremlja dogajanje v svoji rodni Dolenjski in trebanjskem koncu, itd.?

Pri nas sicer pogosto slišimo, da pustimo preteklost in glejmo v prihodnost. Pa vendar - ob letošnji 30-letnici Demosove vlade gotovo veliko razmišljate o tistih časih, se spominjate dogodkov, iščete vzporednice z današnjim trenutkom.

Da, to o zgodovini še vedno poslušamo, čeprav gre za nekaj najbolj nespametnega in nekulturnega, kar se da izgovoriti. Brez matere, očeta, naroda in domovine, kulture in zgodovine bi se posušili, nas ne bi bilo. Čas se ni začel z nami. Pred tridesetimi leti sem govoril z raziskovalcem holokausta Simonom Wiesenthalom. Ne predstavljam si, da bi kdo tvegal enemu samemu Judu svetovati naj “pozabi preteklost”, ali da “naj ne išče kosti” milijonov svojih umorjenih rojakov. Na prihodnost lahko gledamo samo s podstavka preteklosti. Res pa je, da je zgodovina precej naporna gospa, zlasti kadar pripoveduje o zadevah, ki nam niso všeč. Zavedati se je treba tudi, da tisto, kar imamo za zgodovino, ni nujno enako resnici.

Celoten intervju z Lojzetom Peterletom si lahko preberete v prilogi Živa v aktualni številki Dolenjskega lista.

L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Alfonz Šarh Lojze, a lahko zrihtaš kak posel z maskami? Kaj takega, kot si rihtal za hčer? Na račun države prej in evropske skupnosti sedaj imaš prihodke, ki jih 80% Slovencev samo sanja...In po vseh teh letih maske padejo? 2h nazaj Oceni toto Samo poglejte ga hinavca kako se nam smeje, se spomnite kako nam je obljubljal drugo Švico saj smo jo res doživeli res moraš švicati za minimalec kaj nam je vse obljubljal zafural nas je za 50 let. Pravi cinik in sedaj se nam smeje. Ivan Cankar "HLAPCI" Fran Milčinski "BUTALCI" kar naprej dovolimo da nas taki vodijo to je pa res zgodba o uspehu kako dovoljimo da nas vodijo garsonjeraji. "za hlapce rojeni za hlapce vzgojeni" Srečno druga Švica. Preglej samo prijavljene komentatorje