Na vrhu Polževega čestitali domovini

26.6.2020 | 13:00

Župan Dušan Strnad in državni sekretar mag. Bojan Pograjc sta se pripeljala z zapravljivčkom.

Ivančna Gorica - V občini Ivančna Gorica se že vse od leta 2003 na praznični dan dneva državnosti zbirajo na priljubljeni izletniški točki Polževo. Letošnja osrednja prireditev ob državnem prazniku je potekala na prostem pred cerkvico sv. Duha, ob spoštovanju priporočil in ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom.

Začelo se je s tradicionalno mašo za domovino, ki jo je ob somaševanju duhovnikov daroval domači župnik Župnije Krka Dejan Pavlin. Pri bogoslužju je sodeloval Mešani pevski zbor Krka pod vodstvom organistke Mojce Zajc.

državni sekretar mag. Bojan Pograjc

Na osrednjem delu prireditve je zbrane nagovoril letošnji slavnostni govornik državni sekretar, mag. Bojan Pograjc. Pograjc je brigadir Slovenske vojske, aprila letos pa je bil imenovan za državnega sekretarja za vojaške obrambne in znanje zadeve v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije.

Državni sekretar je v nagovoru še posebej poudaril in spomnil prisotne o prelomnih trenutkih slovenske osamosvojitve in omenil uspešno delovanje sedanje vlade. »Današnji praznik je praznik po katerem hrepenijo še mnogi narodi širom sveta. Praznik za katerega mora narod zoreti, da lahko potem z odločnim in pogumnim vodenjem državnikov oblikuje vrednostno središče. Šele to pa je skupaj z ugodnimi zgodovinskimi okoliščinami lahko podlaga za nastanek nacije, se pravi naroda z lastno državo«.

Dogodek so pripravili pred cerkvico sv. Duha.

Povedal je, da tukajšnji prebivalci dandanes imajo svoje vrednote zaradi pridnih rok, domoljubja in trdne vere. Srce je tisto, ki zna občutiti slovensko nacionalnost. »In ko pred vašim domom plapola slovenska zastava, vedite da predstavlja obstoj, navzočnost, izvor, avtoriteto, lastništvo, lojalnost, slavo, verovanje, cilje in status celotnega slovenskega naroda. Ob tem pa vzpodbuja k dobrim delom za skupnost otroka v šoli, kmeta, delavca, politika, policista, vojaka in naše zaveznike.« Pograjc je nagovor zaključil z mislijo letošnje poslanice predsednika vlade RS Janeza Janše, da je moč naroda, ki je enoten, tista moč, ki je neustavljiva.

»Največji praznik vseh Slovencev«

Župan Dušan Strnad

V nadaljevanju je prisotne nagovoril župan Dušan Strnad, eden od začetnikov prireditve na Polževem. Povedal, da je današnji praznik največji praznik vseh Slovenk in Slovencev.

Zbrani na Polževem.

"Tega se v Občini Ivančna Gorica zavedamo in njemu v čast na Polževem že osemnajsto leto zapored prirejamo prireditev v čast naši domovini. V tem času se je dogajalo že marsikaj. Gotovo smo se spraševali ali se splača vsako leto prihajati in moliti. Jaz pravim, da se splača. Slovenci imamo nenazadnje že 29 let svojo državo, svojo domovino. Tega marsikateri narod nima. Te naše molitve in te naše srčne želje, da bi bilo naši državi dobro, se izražajo tudi na Polževem,« je dejal. Nagovor je sklenil z voščilom, da bi bili na svojo državo ponosni in z njo zadovoljni.

Kot sporočajo z Občine Ivančna Gorica, je zaključna beseda pripadla še enemu začetniku praznovanja na vrhu Polževega, Pavlu Grozniku. Slednji se je v imenu organizatorjev gostom in duhovnikom zahvalil s spominskim darilcem.

Praznovanje na vrhu Polževega so obogatili: Matej Vovk, priznani operni solist, Nina Strah, članica Literarne sekcije KD Krka, Mešani pevski zbor Krka in člani Društva prijateljev konj Višnja Gora, ki so goste slavnostno pripeljali na ploščad pred hotelom Polževo. Prireditev je povezovala predsednica KUD Janez Cigler Višnja Gora, Špela Bašar.

L. M., foto: Gašper Stopar

Galerija