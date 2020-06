Le kam med počitnicami?

26.6.2020 | 14:00

Počitniške delavnice (Ilustrativna fotka, foto: arhiv DL, M. L. S.)

Krško - Počitnice so tu, kaj početi, se morda sprašujejo mnogi otroci in mladi.

Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v občini Krško (LAS Krško) v sodelovanju z Mladinskim centrom Krško je tudi letos pripravila letak poletnih počitniških aktivnosti za otroke in mlade v občini Krško.

Nabor aktivnosti je namenjen lažjemu pregledu počitniškega dogajanja za otroke, mlade in njihove starše.

Kot pravi Mihaela Kovačič, koordinatorka LAS Krško, so k sodelovanju povabili mladinske organizacije, društva in institucije v občini Krško, ki pripravljajo programe za otroke in mladino. Navajanje programov organizacij v letaku je zanje brezplačno.

Povabilu so se v letošnjem letu odzvali: Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Večgeneracijski center Posavja- LU Krško, Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško in enota Grad Rajhenburg, Produkcija LIJAmedia, zavod za medijsko produkcijo in izobraževanje, Kajak kanu klub Krško, Mladinski center krško, KD Fabularij, Zavod Trismegistos, Planinsko društvo Bohor Senovo, Društvo Terra Verra, Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, JSKD OI Krško.

Letak počitniških aktivnosti vsebuje aktivnosti v času počitnic, in sicer od 25. junija do 31. avgusta. Ponudba je pestra, od šole kajaka do filmske in kiparske delavnice, do plavanja, itd.

Več na spletni strani MC Krško: http://mc-krsko.si/wp-content/uploads/2019/10/po%C4%8Ditni%C5%A1ke-aktivnosti-2020_2.pdf

L. M.