V Brezju so si med prepirom grozili s puško, ki je bila celo ukradena

26.6.2020 | 11:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Policisti so se odzvali na enajst kršitev javnega reda in mir na javnem

kraju. V četrtek popoldne so zaradi kršitve javnega reda posredovali v

Brezju, kjer so si med prepirom grozili s puško, za katero se je izkazalo,

da je bila pred tem ukradeno - kršitelju so jo zasegli in vrnili pravemu

lastniku. Eden od kršiteljev, 54-letni domačin, se kljub ukazom policistov

ni pomiril, pijan je žalil in grozil vse povprek ter se zaganjal v policiste. Ker ni šlo drugače, so ga vklenil in odpeljali na hladno do iztreznitve.

Zaradi dolga sta se pretepala

Krški policisti so v sredo, nekaj po enajsti uri, posredovali v Venišah, kjer naj bi prišlo do prepira in pretepa med dvema moškima. Policisti so z obema opravili razgovor, eden od njiju je moral zaradi lažjih poškodb tudi iskati zdravniško pomoč. 42- in 46-letnik sta drug drugega obtoževala, kdo je komu kaj dolžan in kdo je dejansko koga prvi udaril – očitala sta si dolg in izsiljevanje, le njunih dejanskih vlog policisti (še) niso mogli razvozlati. V primer se bodo morali še malo poglobiti, oba akterja pa so opozorili na posledice krive ovadb.



Zasegli dva avta in kombi

Policisti so obravnavali devet prometnih nesreč z materialno škodo ter po dve prometni nesreči z lahkimi in hudimi poškodbami. Zaradi vožnje brez vozniškega izpita so zasegli dva avta in kombi. Enemu od voznikov, 45-letnemu Novomeščanu, ki je ostal brez prevoza, so pred tem odredili tudi preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,90 mg/l alkohola v izdihanem zraku.

Našli osebo, ki jo išče Interpol Kosova

Pri mejni kontroli na mednarodnem mejnem prehodu Obrežje so policisti ugotovili, da imajo v postopku osebo, ki jo išče je Interpol Kosova. Voznik

osebnega avtomobila, ki ni bil njegova last, se je policistom zdel sumljiv, zato so podrobneje preverili, s kom imajo opravka. Pridržali so ga in odpeljali v takojšnji postopek na sodišče.



S psi in helikopterjem našli 17 ilegalcev

V četrtek so policisti na območju Koprivnika in Zameškega med deseto uro dopoldne in četrto uro popoldne prijeli državljana Albanije, 12 državljanov Pakistana in 4 državljane Bangladeša, za katere so ugotovili, da so v državo prišli nezakonito. Pri iskanju oseb so poleg policistov sodelovali tudi službeni psi in policijski helikopter. Še enega državljana Pakistana so prijeli policisti iz Dolenjskih Toplic v bližini Prevol. O tujci so policiste obvestili domačini, ki so mu dali jesti in piti. Črnomaljski policisti so v bližini naselja Obrh pri Dragatušu prijeli tri državljane Alžirije in državljana Libije. Za vse štiri so ugotovili, da so v Slovenijo

prišli na nezakoniti način. Postopki s tujci še niso zaključeni.

L. M.