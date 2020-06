Pod lipami v čast državnosti

26.6.2020 | 15:20

Na predvečer dneva državnosti v Črnomlju. (Foto: M. L.)

Črnomelj - Pod lipami na Gričku v Črnomlju so na predvečer dneva državnosti zaznamovali s prireditvijo ta državni praznik. Zbrane na dogodku, ki sta ga organizirala črnomaljska območna izpostava javnega sklada za kulturne dejavnosti in občina Črnomelj in ki so se ga udeležili tudi člani veteranskih organizacij, je nagovoril župan Andrej Kavšek. V slovesno vzdušje sta svoj delež dodala z nastopom Godba Črnomelj in pevska zasedba Adlešičke Kresnice, ki deluje pri KUD Božo Račič Adlešiči.

M. L.

