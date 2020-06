Z ukradenimi salamami se je zaletela v ograjo pred trgovino

26.6.2020 | 16:40

Policisti PU Novo mesto so od 24. do 26. junija obravnavali štirinajst različnih tatvin in šest vlomov. V sredo dopoldne je takrat še neznana ženska v trgovini na Smrečnikovi v Novem mestu mimo blagajne brez plačila odnesla pet salam, nato pa hudi naglici pred trgovino poškodovala še ograjo, v katero se je pri manevriranju z avtom zaletela. Škoda na ograji sicer ni velika, salame pa naj bi bile vredne okoli sedemdeset evrov.

Vloma v kleti

Novomeški policisti so v sredo popoldne obravnavali dva vloma v kleti v Novem mestu, v enem primeru pa je ostalo pri poskusu. Po prvih ugotovitvah so trem oškodovancem naredili za več kot tisoč evrov škode.

Odnesli bančne kartice in gotovino

Trebanjski policisti so v sredo popoldne obravnavali vlom v kombinirano vozilo v Fužinah. Kombi, sicer last podjetja, ki se ukvarja z delom v gozdu, so odprli na silo in odnesli bančne kartice in nekaj gotovine. Škode bo za vsaj dva tisoč evrov.

Zasačili vlomilca

V noči iz srede na četrtek so v Peklu pri Trebnjem stanovalci hiše zaslišali nek ropot. Ko so šli preverit, kaj se dogaja, so opazili neznanca, ki se mu je mudilo pobegniti. Kljub temu, da je dejanje ostalo pri poskusu je naredil za nekaj sto evrov škode na oknih in vratih, skozi katere je hotel vlomiti. Podobno – z nekaj sto evrov škode na oknih in vratih, a nič odnesenega – se je zgodilo tudi v Puščavi in na Starem trgu v Trebnjem.

Ukraden avto našli

V četrtek dopoldne je lastnik starejšega tvinga ugotovil, da je dvorišče, kjer je avto pustil večer prej, prazno. Avto, vreden okoli petsto evrov, so sicer nepoškodovan kmalu našli v Ljubljani, je pa tatovom olajšalo dejstvo, da so bili v avtu ključi in prometno dovoljenje.

Sumljiva motorna žaga

V četrtek popoldne so občani v Dolenjem Kamenju opazili sumljivo osebo, ki je prelagala motorno žago. Ker se je zdelo to sumljivo, je o tem obvestil policiste na številki 113. Nekaj minut po prijavi so novomeški policisti ustavili in kontrolirali 33-letnika, ki ni mogel pojasniti, od kod mu motorna žaga – na las podobna tisti, ki je bila odvzeta prijaviteljici. Zasegli so jo, o dogodku pa še zbirajo obvestila.

Skozi okno vrgel omet

Voznik osebnega avtomobila je v sredo popoldne prijavil, da mu je neznani moški v avto in njega vrgel cementno lepilo. Policisti so preverili zgodbo in ugotovili, da je pri vožnji mimo stanovanjske hiše v Radovici, 47-letnik, ki je ometaval hišo, v avto skozi odprto okno zalučal polno zidarsko žlico ometa. Nekaj ga je priletelo še na pokrov motorja. Kolikšna bo škoda na vozilu bodo ugotovili, ko bodo avto očistili.

