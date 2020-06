V Sloveniji v četrtek potrdili 11 okužb, na Hrvaškem pa 40

26.6.2020 | 12:00

V Sloveniji so včeraj opravili 843 testov in potrdili 11 okužb z novim koronavirusom, in sicer štiri v Škofljici, tri v Škofji Loki po eno pa v Ljubljani, Preboldu, Kobaridu in Ljutomeru. Skupaj so doslej potrdili 1558 okužb. V bolnišnici so zdravili osem bolnikov s covidom-19, dva potrebujeta intenzivno nego.

Iz bolnišnice v četrtek po navedbah vlade niso odpustili nobenega bolnika s covidom-19, doslej so jih sicer odpustili 297.Umrl ni noben bolnik s covidom-19, skupno število umrlih tako ostaja 111. Med 1558 okuženimi je 704 moških in 854 žensk.

Na Hrvaškem od četrtka 40 okuženih

Hrvaški epidemiologi so od četrtka zabeležili še približno 40 okuženih z novim koronavirusom, poročajo hrvaški mediji. Približno polovica novih primerov je v Zagrebu, šest pa tudi v primorsko-goranski županiji. Iz Zadra so sporočili, da je med okuženimi tudi voznik kombija, v katerem so bili teniški igralci na nedavnem turnirju.