Trčila osebno in tovorno vozilo

26.6.2020 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 5.54 sta na cesti Novo mesto—Metlika, pri Gornji Težki Vodi, v novomeški občini trčili osebno in tovorno vozilo. V nesreči se je poškodovala ena oseba, ki so jo reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto pregledali na kraju. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj in odklopili akumulator na osebnem vozilu. V času trajanja intervencije je bila cesta zaprta za promet.

Gasilci vozili vodo v Premagovce in Križe

Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so porabnikom v naselju Premagovce v občini Krško pripeljali 5 kubičnih metrov pitne vode.

V občini Brežice so gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Pišece porabnikom v naselju Križe pripeljali 5 kubičnih metrov pitne vode.

L. M.