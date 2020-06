Spopadli so se z osami in sršeni

27.6.2020 | 08:50

Ilustrativna slika

Ob 17.50 so na Bohoričevi ulici v Krškem gasilci PGE Krško iz kletnih prostorov večstanovanjskega objekta odstranili osje gnezdo, v občini Brežice pa so gasilci PGD Obrežje iz kletnih prostorov stanovanjskega objekta v Mrzlavi vasi ob 18.59 odstranili sršenje gnezdo.

Smodila se je hrana na štedilniku

Ob 23.34 so gasilci PGD Brežice posredovali v stanovanju na Prežihovi ulici v Brežicah, kjer se je na štedilniku smodila pozabljena hrana. Gasilci so hrano odstranili in prezračili stanovanje.

Popolna zapora ceste

Občina Brežice obvešča o popolni zapori občinske ceste LC 024231 Rigonce – meja RS/RH od 19. do 21. ure zaradi izvedbe prireditve Komemoracija Rigonce. Obvoza ni.

M. L.-S.