Subvencije za socialno varstvene storitve varovanja na daljavo

27.6.2020 | 11:15

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto je v juniju objavila javni razpis za subvencioniranje socialno varstvene storitve socialnega servisa varovanja na daljavo za leti 2020 in 2021. Osnovni namen socialno varstvene storitve varovanja na daljavo ali E-oskrbe je zagotavljanje čim bolj samostojnega in varnega bivanja na domu vsem, ki pri tem potrebujejo pomoč in podporo.

E-oskrba je socialno varstvena storitev socialnega servisa celodnevne povezave prek osebnega telefonskega alarma, ki učinkovito podpira bivanje starejših, invalidov, bolnikov s kroničnimi boleznimi oziroma bolnikov po težjih operativnih posegih ter oseb z demenco pri samostojnejšem bivanju na njihovem domu. Omogoča enostaven in hiter klic na pomoč v primeru padca, nenadne slabosti, duševnih stisk ali osamljenosti ter organizacijo ustrezne pomoči 24 ur na dan, ob tem pa tudi stalno povezavo s svojci in centrom za pomoč na daljavo, kjer je na voljo usposobljeno medicinsko osebje.

Na domu uporabnika se enostavno in brez dodatnih posegov namesti posebna oprema, ki omogoča hiter in enostaven klic na pomoč v asistenčni center. Uporabnik klic sproži s pritiskom na gumb naprave ali preko daljinskega prožilca klica. Na ta način lahko živi aktivno in varno v svojem domu, ne da bi ga skrbelo, kdo mu bo pomagal, če bo potreboval pomoč, razbremenjuje pa tudi svojce v skrbi za svoje najbližje. Posebna dodana vrednost pa je, da rešitev vključuje tudi sodobno senzorsko opremo, ki omogoča, da se obvestilo v asistenčnem centru in pri svojcih sproži tudi v primeru, ko uporabnik sam ne more pritisniti na gumb, kar je še posebej pomembno v primerih nenadne slabosti, nezavesti ali padca uporabnika.

Upravičenci do subvencionirane storitve E-oskrba so občani, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto in tudi dejansko bivajo na njenem območju in so starejši od 70 let (za starejšega od 70 let se šteje, kdor v letu razpisa dopolni 70 let).Izjemoma so upravičenci tudi osebe, mlajše od 70 let, ki imajo ugotovljeno prvo stopnjo telesne okvare in jo izkazujejo s pravnomočno odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ter osebe s težjimi bolezenskimi stanji, ki potrebujejo pomoč v vseh ali večini življenjskih potreb; katerih dohodek vlagatelja, če prebiva sam, oz. vlagatelja in njegovega partnerja je nižji od praga revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali dvočlansko gospodinjstvo ali v kolikor dohodek vlagatelja, če prebiva sam, oz. vlagatelja in njegovega partnerja ne presega več kot 25 odst. zneska praga revščine po zadnjih izračunih Statističnega urada RS za enočlansko ali dvočlansko gospodinjstvo. Upravičenci do storitve socialnega servisa varovanja na daljavo morajo poleg teh pogojev izpolnjevati tudi pogoje bivanjskih okoliščin in bolezenskega stanja.

Pomoč oziroma subvencija občine se bo upravičencu dodelila na podlagi vloge stranke. O višini pomoči za uporabnika bo določila tričlanska komisija, imenovana s strani župana Mestne občine Novo mesto.

M. L.-S.