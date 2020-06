Ponovno Radogost večer

27.6.2020 | 13:10

Grad Sevnica

Sevnica - Na gradu Sevnica bodo po krajšem premoru zopet imeli tradicionalni Radogost večer, ki sicer poteka vsako prvo sredo v mesecu. Tako bo v sredo, 1. julija, ob 19. uri v Stari galeriji na ogled slikarska razstava Branka Gajšta iz Majšperka.

Ogled razstave bo z literarnim vložkom obogatila pisateljica Marinka Miklič iz Novega mesta.

Kulturni program bo potekal v atriju gradu, za ogled razstave pa organizatorji obiskovalce prosijo, da ravnajo odgovorno in poskrbijo za svojo varnost in varnost ostalih obiskovalcev z nošenjem mask in obveznim razkuževanjem rok.

M. L.-S.