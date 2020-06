V šolah in vrtcih v povprečju za 35 odst. manj zavržene hrane

27.6.2020 | 00:50

Povprečen Slovenec zavrže kar tretjino hrane, ki jo kupi.

Ljubljana, Sevnica - V projekt Hrana ni za tjavendan, ki ga že šesto leto zapored izvajata program Ekošola in Lidl Slovenija, se je letos vključilo več kot pet tisoč otrok in 370 mentorjev iz 94 izobraževalnih ustanov iz vse Slovenije, od tega tudi 17 iz jugovzhodne Slovenije. Šole in vrtci so količino zavržene hrane v povprečju zmanjšali za 35 odst., nekatere ustanove pa so uspele zavržke hrane zmanjšati celo do 90 odst.

Namen projekta Hrana ni za tjavendan je ozaveščati otroke, mladostnike, starše in učitelje o količini hrane, ki jo zavržemo, ter jim ponuditi orodja za reševanje problematike v njihovem vsakdanu. Otroci in mentorji so v svojem okolju poiskali priložnosti in uvedli različne ukrepe za zmanjšanje zavržene hrane. Vsaka ustanova se je na svoj način lotila tega problema, z aktivnostmi pa so nadaljevali tudi v času izolacije med pandemijo. Zato so se letos v projekt še bolj kot sicer, v času šolanja od doma vključili tudi ostali družinski člani.

Sodelujoči v projektu so imeli možnost sodelovati tudi v natečaju Reciklirana kuharija, v okviru katerega so ustvarili okusne in preproste recepte iz ostankov hrane, ki bi sicer romali v smeti. Otroci so skupaj z mentorji ustvarili skupno kar 112 domiselnih receptov. Med nagrajenci, ki so ustvarili najboljše recepte, so bili tudi učenci iz Osnovne šole Tržišče, ki so v svoji starostni kategoriji osvojili 2. mesto.

Da bi v problematiko vključili širšo skupino ljudi, sta se organizatorja projekta odločila, da bosta 24. april 2021 obeležila kot slovenski Dan brez zavržene hrane, ki naj bi postal stalnica.

M. L.-S.