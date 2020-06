Motoristi, vozite preudarno in odgovorno!

27.6.2020 | 19:00

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

V ponedeljek, 29. junija, se bo pričela nacionalna preventivna akcija za večjo varnost motoristov. Akcija bo potekala pod okriljem Agencije za varnost prometa in v sodelovanju s Policijo, ki bo v času akcije izvajala poostren nadzor, trajala pa bo do 12. julija.

Namen akcije je pozvati motoriste in mopediste k odgovorni in preudarni vožnji ter samozaščitnemu vedenju v prometu in jih opozoriti, naj ne precenjujejo svojih motorističnih izkušenj in ne podcenjujejo razmer na vozišču.

Policija bo med preventivno akcijo izvajala poostren nadzor na tistih relacijah, ki so pri motoristih že tradicionalno bolj priljubljene, a zanje ponekod predstavljajo tudi nevarnost.

Ostale voznike motornih vozil agencija in policija pozivata k dodatni previdnosti in pozornosti na cesti, saj so motoristi še posebej ob lepem vremenu pogostejši udeleženci v prometu.

M. L.-S.