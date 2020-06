Med novo okuženimi tudi v Straži in Kočevju

27.6.2020 | 16:30

Kot je objavila vlada včeraj na Twitterju, so v petek v Sloveniji ob 878 testiranjih potrdili 14 okužb z novim koronavirusom. Nove primere okužb z novim koronavirusom so po navedbah Slovenskih novic, potrdili v različnih koncih države: po dva v Straži, Kopru, Pivki in Ljubljani, po enega pa v Kočevju, Sežani, Hrastniku, Medvodah in Velenju. Okužen je tudi tuji državljan.

Skupno je potrjenih 1572 okužb. V bolnišnici je osem ljudi, intenzivno nego pa potrebuje eden, je objavila vlada.

Iz bolnišnice v petek niso odpustili nobenega bolnika s covidom-19, medtem ko so jih doslej odpustili 297.

Covid-19 v petek ni zahteval nobene smrtne žrtve, tako da skupno število umrlih s covidom-19 ostaja 111.

Petkovi pozitivni brisi potrjujejo, da ljudje preslabo upoštevajo socialno razdaljo 1,5 metra, je na Twitter zapisal vladni govorec Jelko Kacin. Socialna razdalja je po njegovih besedah ključna za soočanje z virusom. "Sekundarne okužbe naj zdrznejo vsakogar, opozorila stroke moramo dosledno upoštevati," je pozval.

M. L.-S.