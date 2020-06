Poškodoval se je pri delu s traktorjem na travniku

27.6.2020 | 18:30

Ilustrativna slika (Foto: M. L.-S.)

Ob 15.32 se je pri naselju Vrh pri Hinjah, občina Žužemberk, pri delovnih opravilih na travniku občan poškodoval pri delu s traktorjem. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, poškodovanemu pomagali do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so ga na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Padel motorist

Ob 15.30 je na cesti pri naselju Hinje, občina Žužemberk, padel motorist. Gasilci PGD Žužemberk so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, posuli razlite motorne tekočine ter pomagali poškodovanemu motoristu do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so ga na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Na mejnem prehodu gorelo vozilo

Ob 11.10 je na MMP Obrežje, občina Brežice, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Obrežje so zavarovali kraj dogodka in pogasili požar, katerega so predhodno omejili policisti. Na vozilu sp gasilci odklopili akumulator, s vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine, počistili cestišče in s termovizijsko kamero pregledali vozilo ter nudili pomoč vlečni službi.

M. L.-S.