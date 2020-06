Gorel zabojnik za odpadke

28.6.2020 | 07:30

Ilustrativna slika. (Foto: L. M.)

Sinoči ob 23.02 je gorel zabojnik za komunalne odpadke na Mirnopeški cesti v občina Novo mesto. Požar, v katerem je pogorelo okoli pet kubičnih metrov odpadkov, so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence.

Danes do 33 stopinj Celzija

Danes bo precej jasno, popoldne bo na severu možna kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija

Jutri bo dopoldne precej jasno, pihal bo jugozahodnik. Popoldne bo od severa oblačnost naraščala, plohe in nevihte bodo najprej zajele severne kraje, zvečer se bodo pojavljale tudi južneje. Ponekod bo zapihal okrepljen severnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 30, na jugovzhodu do 32 stopinj Celzija.

V torek bodo sprva še manjše krajevne padavine, čez dan se bo zjasnilo.

V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

L. M.