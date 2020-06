Nov etno muzej v Črnomlju

28.6.2020 | 10:00

Bernarda Kump v svojem novem etno muzeju v starem mestnem jedru. (Foto: V. Kukman)

Črnomelj - Ob 5. obletnici Belokranjskega izročila je konec tedna Bernarda Kump v starem mestnem jedru Črnomlja prostor nadgradila z etnološkim muzejem, katerega poudarek je na belokranjski dediščini pridelave in predelave naravnih surovin volne, lanu in konoplje, ki so našim prednikom pomenili veliko.

Kumpova je poudarila, da bodo ljudje lahko na izkustven način spoznavali delo in izdelke iz teh materialov, jih doživljali na čuteč način, saj ti materiali nudijo veliko doživljanje vseh čutil (s poslušanjem, gledanjem, dotikanjem, vonjanjem, okušanjem izdelkov,..)

Na otvoritvi je obiskovalcem predstavila deset razlogov, zakaj in kako jo to področje dediščine naših prednikov spremlja že od rojstva. O volni, lanu in konoplji je veliko povedala tudi Margita Adamič, ki s svojo veliko družino tudi v današnjem času živi po načelih naravnega in zdravega.

Andrej Kunič, učitelj v Glasbeni šoli v Črnomlju, je prav tako velik ljubitelj naravne, domače in zdrave prehrane. Obiskovalce je podučil o izrednem pomenu lanu v prehrani in prikazal, kako si pripraviti zdrav obrok z jogurtom in zmletimi lanenimi semeni.

Novi etno muzej je otvoril župan Andrej Kavšek, trak pa je prerezala gospa Zorica Škrtić, ki je v muzej zapeljala po novih klančinah za invalide, kajti vsak javni prostor bi tako moral biti dostopen ljudem z invalidnostmi.

Ob koncu je župnik g. Gregor Kunej blagoslovil muzej in vse delo naših prednikov, s čimer so vrata muzeja na stežaj odprta obiskovalcem.

Druženje ob koncu je bilo veselo, srčno, prijetno in iskreno. Res lepa pridobitev za Črnomelj - nov kamenček v mozaiku oživljanja starega mesta in popestritev kar prepoznavne črnomaljske lokacije »Pod velbom«.

Vinko Kukman