S hribčkov v Zloganju in na Bučki plapola slovenska zastava

28.6.2020 | 14:00

Na "tičnci" v vasi Zloganje od nedavnega plapola slovenska zastava, zamenjali so tudi stari, dotrajani križ.

Zloganje, Bučka - Na nedavni državni praznik dan državnosti so z marsikaterih domov plapolale slovenske zastave, v znak spoštovanja do svoje domovine.

Da je prav, da se tudi na zunaj pokaže ljubezen do svoje države, menijo v škocjanski občini, kjer so v dveh krajih v dneh pred praznikom na bližnji hribček postavili drog z večjo zastavo, ki bo plapolala vse dni v letu.

Zamenjali tudi križ

V Zloganju, vasici pri Škocjanu, ki zadnja leta slovi po pripravi oglarske kope, kar je vaščane zelo povezalo, so na hribčku nad vasjo, ki mu rečejo, na tičnci, kjer že leta stoji lesen križ, zraven postavili drog z zastavo. Kot pravi Matej Krmc, gonilna sila dogajanja v kraju in občinski svetnik, so si slednjo vaščani Zloganj želeli že dlje časa, zdaj pa so projekt uresničili z denarjem od oglarske dejavnosti preko TD Škocjan, za zastavo pa je tristo evrov prispevalo boštanjsko gradbeno podjetje Gradnje d.o.o. Lastnik parcele Mlakar je izrazil željo, da bi obenem zamenjali še dotrajan križ, ki so ga postavili pred 28 leti - prej je tu stal manjši, pa so ga med vojni podrli. Kot pove Krmc, naj bi na tem hribčku nekoč stala cerkvica, tu so odkrili tudi grobove iz rimskih časov, med drugim so izkopali hišasto žaro.

Pri zamenjavi križa je priskočila na pomoč Občina Škocjan - iz njenega gozda so posekali hrast, tako da je novo božje znamenje sedaj iz odpornega hrastovega lesa. »Iščemo pa sponzorja za zamenjavo zastave, kar bo glede na vremenske neprilike - dež, sneg, veter - potrebno verjetno vsako leto,« še doda Krmc.

V lipovem drevoredu na Bučki

Tudi Bučko krasi slovenska zastava, spodaj pa lepo prenovljena cesta.

Da slovenska zastava plapola na hribčku na Bučki, pri lipovem drevoredu, pod župnijsko cerkvijo sv. Matije, je zaslužno Turistično društvo Bučka. Kot pove Alojz Hočevar, so to potezo načrtovali ob prenovi državne ceste skozi vas, ki so si jo že leta želeli in pomeni za vse veliko pridobitev. Cesta je dokončana, otvoritev pa bo zaradi razmer v zvezi s koronavirusom enkrat pozneje, tako da so zastavo postavili kar zdaj, pred dnevom državnosti.

Takih potez svojih občanov in društev je vesel škocjanski župan Jože Kapler, ki je ob prireditvah ob državnem prazniku poudaril, da moramo imeti radi svojo domovino, »saj je kot naša mati. Bolj jo bomo spoštovali, boljša bo in več bomo imeli od nje.«

Besedilo in foto: L. Markelj