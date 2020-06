Skavti Gorjanski medvedje bodo prihodnje leto imeli dve novi skupini

28.6.2020 | 16:00

Med skavti je vedno veselo in živahno.

Novo mesto - Novomeški skavti Gorjanski medvedje so nedavno skupaj zaključili letošnje skavtsko leto, klub neljubi situaciji s koronavirusom.

Kot sporoča Gregor Deželan, so se zbrali na travniku pred Baragovim zavodom v Šmihelu. Živahnih 70 mladih je komaj čakalo, da zaužijejo skavtski duh in znova vidijo svoje prijatelje ter voditelje.

Po uvodnem uradnem zboru - kvadratu in dvigu zastav, so se razdelili v dve skupini. Mlajšo sta sestavljali dve najmlajši skupini (bobri in bobrovke ter volčiči in volkuljice), starejšo pa tri preostale skupine (izvidniki in vodnice in mlajši ter starejši klan). Vsaka je dobila svoj zemljevid Novega mesta z označenimi točkami ter ciljem. Tako so se med drugim ustavili na Ragovski ulici, pred OŠ Grm in na Glavnem trgu. Otroci so tam izvajali različne dejavnosti, športne ter miselne. Zaključili smo na čudovitem vrtu pri frančiškanih, čisto ob reki Krki.

Po sv. maši, ki jo je daroval župnik g. Matej Gnidovec, so imeli še sestanke za starše. Poleti nas namreč čakajo vrhunci skavtskega leta – tabori. "Staršem smo podali ključne informacije ter tudi smernice glede preventivnih ukrepov v boju proti virusu. Skavtska organizacija navodila dobiva in komunicira neposredno z NIJ," pove Deželan.

Prihodnje leto novomeški skavti zaradi velikega povpraševanja in čakalnih vrst ustanavljajo dve novi skupini; volčiči in volkuljice (3. – 5. razred OŠ) ter izvidniki in vodnice (6. - 9. razred osnovne šole + 1. letnik srednje šole). Medse vabijo nove člane. Z novim skavtskim letom bodo začeli drugi vikend v oktobru. Vse informacije bodo objavljene na njihovi spletni strani ter Facebook strani Gorjanski medvedje.

L. M., foto: Gorjanski medvedje

Galerija