V Šentjerneju se dolgo niso zganili, bodo pleterski skansen zato izgubili?

28.6.2020 | 11:30

Simon Udvanc, dolgoletni skrbnik pleterskega skansna.

Jože Simončič

Andraž Rumpret

Pleterje, Klevevž - Vse bolj kaze, da se bo muzej na prostem Pleterje, ki velja za glavni adut turizma šentjernejske občine in je razglašen kot kulturni spomenik lokalnega pomena, v bližnji prihodnosti selil v Občino Šmarješke Toplice, v Klevevž, na območje nekdanje graščine.

Tu šmarješka občina v sodelovanju s Kmetijo Karlovček iz Šentjerneja ter z Zavodom za kulturo in turizem Historium, ki je upravljavec pleterskega skansna, načrtuje vzpostavitev doživljajskega centra, del katerega naj bi bil tudi muzej. Pred časom so o tem podpisali tudi sporazum.

Kot smo že poročali, temu odločno nasprotuje Občina Šentjernej z novim županom Jožetom Simončičem, ki si prizadeva, da muzej ostane doma, torej v šentjernejski občini. A problem je, ker se v desetih letih, odkar je jasno, da Kartuzija Pleterje (ta je lastnik muzeja in zemljišča, kjer stoji) zahteva preselitev, ni zgodilo nič. Občina še vedno nima lokacije za preselitev, da bi prišla do nje, pa bi zaradi sprejetja občinskega prostorskega načrta potrebovala vsaj pet let.

Glavni razlog, da kartuzija zahteva selitev - ta naj bi bila do konca prihodnjega leta - je potreba po tišini in miru, nič manj odločilen vzrok pa ni, da je muzej v tem obsegu in s temi dejavnostmi v bližini samostana obsojen zgolj na životarjenje. Da bi mogel v polnosti zaživeti in izpolnjevati svoje poslanstvo, bi bilo potrebno razširiti turistično ponudbo, kar pa je v nasprotju s pravili kartuzijanskega reda. Poleg tega je sedanja lokacija muzeja neugodna zaradi vlage in zasenčenosti, zato stavbe in slamnate strehe hitro propadajo.

Besedilo in foto: L. Markelj

