Filmski teden Evrope na gradu Grm

29.6.2020

Prvi vikend v juliju si rezervirajte za filmske umetnine evropske produkcije. Europe Direct Novo mesto v sodelovanju z Anton Podbevšek Teatrom organizira Filmski teden Evrope pod zvezdami na gradu Grm.

Namen Filmskega tedna Evrope je približati raznolikost in bogastvo evropskega filma širši javnosti. V Novem mestu poteka že četrto leto, a letos prvič pod zvezdami, zato vabljeni na prvovrstno filmsko doživetje.

Brezplačne vstopnice rezervirajte na vstopnice@antonpodbevsekteater.si oziroma po telefonu 07 391 78 16.

SPORED

Petek, 3. 7. 2020, ob 21.00 / POSEBNI / HORS NORMES

Režija: Olivier Nakache, Éric Toledanom, 1h 54min

NAGRADE:

San Sebastian 2019 – nagrada za najboljši film

Hamburg 2019 – nominacija za najboljši film

Cannes 2019 – zaključni film festivala

»Fascinanten film, ki je režiserju oseben, saj ima družinskega člana z avtizmom. Filmski ustvarjalci prenašajo informacije preprosto hitro in predvsem srčno. Film je zasnovan tako, da gledalca kar sili v akcijo.«

– Kaleem Aftab (Cineuropa)

»The Specials je redek film, ki prihaja tako iz srca kot iz resničnosti. Gre za močno mešanico, ki omogoča dostop do skrite teme, občinstvo pa sprejme z milostjo in humorjem.«

– Fionnuala Halligan (Screen International)

Sobota, 4. 7. 2020, ob 21.00 / PORTRET MLADENKE V OGNJU / PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU

Režija: Céline Sciamma, 2h 2min

NAGRADE:

Cannes 2019 – najboljši scenarij

Chicago 2019 – najboljši celovečerni film

Sydney 2019 – nagrada občinstva

Haugesund 2019 – nagrada norveških filmskih kritikov

Nagrada Evropske filmske akademije za najboljši scenarij

»/…/ čudovito elegantna, enigmatična drama /…/, ob kateri kar drhtiš od estetskega užitka in strahu. /…/ Film me je spravil na rob stola. V njem je nekaj Hitchcocka – natančneje dve njegovi deli: Rebecca z mlado žensko, ki prispe v skrivnostno hišo s temačno preteklostjo, in Vrtoglavica z vseprisotnim moškim pogledom. Céline Sciamma vse skupaj prikaže skozi žensko perspektivo, skozi perspektivo poznavalstva, umetniške prilastitve, erotične zamaknjenosti. In ta pogled dobi tudi svoj odgovor. /…/ Kakšna zgodba o poželenju!«

– Peter Bradshaw, The Guardian

Nedelja, 5. 7. 2020, ob 21.00 / LARA / LARA

Režija: Jan-Ole Gerster, 1h 38min

NAGRADE:

Karlovi Vari 2019 – najboljša igralka, posebna nagrada žirije

München 2019 – nagrada FIPRESCI

»Dlje ko spremljamo Laro Jenkins, bolj razumemo globino in vir njenih ran. Junakinja nekoliko spominja na sadomazohistični lik Isabelle Huppert v Učiteljici klavirja Michaela Hanekeja, ki je prihodnost mlade glasbenice skušala uničiti s polaganjem črepinj v žepe njenega plašča. A škoda, ki jo tu naredi Lara, je izključno psihološke narave, Gersterjev pristop pa niti približno tako hladen. Pod površjem je toplota, ki izvira tako iz režiserjeve vere v lik kot iz igralke same /…/. Gledalca čakajo siloviti, globoki trenutki; skrivnosti, ki jih je treba rešiti, pa tudi tiste – o ranah, ki prehajajo iz generacije v generacijo, in o človeškem vedenju –, ki jih ne bomo znali nikoli razvozlati.«

– Peter Debruge, Variety

VSI FILMI IMAJO SLOVENSKE PODNAPISE.

Lepo vabljeni!

