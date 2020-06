Na cesti gorel avto, ob AC pa električna napeljava

29.6.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Sinoči ob 22.11 uri je na cestnem odseku Krško - AC Drnovo gorelo osebno vozilo. Gasilci PGE Krško so protinaletno zavarovali kraj dogodka, požar, ki je vozilo uničil pogasili, preventivno odklopili akumulator ter razmastili in počistili cestišče.

Gorela odvržena električna napeljava

Ob 21.15 je v Krakovskem gozdu ob avtocesti med Zalokami in Drnovem, občina Krško, gorela odvržena električna napeljava. Gasilci PGE Krško so požar pogasili.

Ujet v pokvarjenem dvigalu

Ob 22.40 je v objektu v Brezju pri Grosupljem, občina Grosuplje, oseba ostala ujeta v kabini okvarjenega dvigala. S tehničnim posegom so jo rešili gasilci iz PGD Grosuplje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RUČETNA VAS, na izvodu Vas.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIBLJE, izvod Šola;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE, izvod Dolnje Griblje.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. POLJANE;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Č. N. GUMBERK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.