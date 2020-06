Blaž Franko bo danes posvečen v duhovnika - edini v novomeški škofiji

29.6.2020 | 09:10

Diakon in bogoslovca - Blaž Franko (v sredini), ter Jakob Piletič (na levi) in Janez Meglen. (Foto: Škofija NM)

Novo mesto - Danes, na praznik apostolov Petra in Pavla, 29. junija, bo ob 16. uri na slovesni maši v novomeški stolnici potekalo mašniško in diakonsko posvečenje. V duhovnika bo posvečen Blaž Franko iz župnije Šentjernej, v diakona pa Janez Meglen iz župnije Krka in Jakob Piletič iz župnije Kostanjevica na Krki.

Blaž Franko je letošnji edini novomašnik v Škofiji Novo mesto, zakrament mašniškega posvečenja jih bo sicer v Cerkvi na Slovenskem prejelo sedem.

Frankove posvetitve v duhovnika se veselijo tudi v njegovi rodni župniji Šentjernej, od koder je v zadnjih letih vzklilo že kar nekaj duhovniških poklicev.

Nova maša v nedeljo

V soboto, 4. julija, bodo novomašnika Blaža Franka sprejeli pred župnijsko cerkvijo, kjer je bil krščen, kjer prejel prvo sv. obhajilo, sv. Duha pri birmi in bil diakonsko posvečen. Mašo ob 19. uri bo vodil domači župnik g. Anton Trpin. Po maši bo podokonica v župnijskem atriju - gre za duhovno-kulturni večer, ki ga bodo oblikovali domači sodelavci župnije in ker bo na prostem, bo druženje mogoče za številke vernike.

V nedeljo, 5. julija, bo ob 10. uri v župnijski cerkvi sv. Jerneja potekala slovesnost nove maše. Zunaj pred cerkvijo bodo na voljo klopi, urejen bo video prenos in ozvočenje, zato se bo dogodka mogoče udeležiti v velikem številu.

Ob 17. uri bo novomašnik v podružnični cerkvi sv. Urbana blagoslovil obnovitvena dela, od 18. ure po večernicah se bo veselo druženje nadaljevalo pod šotorom, kjer se bodo z rojakom Blažem veseli vrhpoljski župljani in vsi ostali.

L. Markelj