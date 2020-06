Zdravilišča v pričakovanju povečanja rezervacij; v Termah Čatež in Termah Krka predvsem domači gostje

29.6.2020 | 19:30

Terme Čatež (foto: arhiv)

Topliška Balnea (foto: arhiv)

Slovenska naravna zdravilišča, ki ta mesec beležijo približno enako zasedenost namestitvenih objektov kot junija lani, julija in avgusta pričakujejo povečano število rezervacij tako domačih kot tujih gostov. Prejemniki turističnih bonov v Sloveniji pa so doslej veliko bonov unovčili prav v zdraviliščih.

Kot so pojasnili v Termah Čatež, imajo več kot 90 odstotkov rezervacij iz Slovenije, predvsem julija in avgusta ter jeseni pa pričakujejo tudi vsaj nekoliko povečano povpraševanje iz tujine. Pri tem se zavedajo, da bo vse odvisno od širjenja novega koronavirusa.

Terme Krka pričakujejo, da bodo tudi to poletje v njihovih poslovnih enotah na Dolenjskem in ob morju počitnikovali in dopustovali predvsem Slovenci, ki so bili v večini tudi pred epidemijo covida-19. Povpraševanje tujih gostov je zaradi epidemioloških razlogov majhno, prihaja pa od nizozemskih, nemških, ruskih, italijanskih in hrvaških gostov.

V skladu s pričakovanji bo število nočitev junija manjše kot lani, saj bo povprečna zasedenost hotelskih sob v zdraviliščih Term Krka v juniju okoli 73-odstotna, medtem ko je bila lani okoli 82-odstotna. V poletnih mesecih sicer največ povpraševanja beležijo za obmorski Talaso Strunjan, v katerem imajo za poletje že rezervirane praktično vse nastanitvene kapacitete, iz dneva v dan pa se povečuje tudi število rezervacij v njihovih dveh termalnih enotah v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah. Ocenjujejo, da bodo rezultati letošnjega poletja kljub aktualnim razmeram približno na ravni lanskih.

STA; M. K.