V spomin na Jerneja Molana in osamosvojitveno vojno

29.6.2020 | 10:05

Padlemu borcu Jerneju Molanu so poklonili s polaganjem vencev. (Foto: Občina Brežice)

Rigonce - Pri spomeniku padlim v vojni za Slovenijo je v soboto zvečer že 29. leto zapored potekala komemoracija v spomin na borca Jerneja Molana in osamosvojitveno vojno, ki je pustila močan pečat tako v kraju kot v občini Brežice. Slavnostni govornik na spominski slovesnosti je bil predsednik Državnega zbora Igor Zorčič, ki se je borcu poklonil tudi s polaganjem venca, so sporočili iz brežiške občine.

Na komemoraciji, ki jo organizira občina v sodelovanju s krajani, se pri spomeniku vsako leto zberejo vsi tisti, ki želijo izkazati čast borcu Jerneju Molanu in ostalim žrtvam desetdnevne vojne za Slovenijo. S polaganjem vencev sta se borcu in občanu poklonili tudi delegaciji Občine Brežice in predstavnikov veteranskih organizacij - Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Brežice in Intervencijske enote Teritorialne obrambe Brežice, Zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Brežice, Policijskega veteranskega društva Sever Posavje in Zveze slovenskih častnikov Brežice. Častni pozdrav so Jerneju Molanu kot vsako leto doslej namenili soborci iz Intervencijske enote Teritorialne obrambe.

Brežiški župan Ivan Molan je dejal, da bo Jernej Molan »v spominu vseh, ki so ga poznali, zavedno ostal isti – družaben mož, dober oče, iskren prijatelj, ponosen vinogradnik, nogometni navijač, prostovoljni gasilec, sosed, soborec, preprosto kot nekdo, katerega praznina še vedno skeli, tudi po skoraj treh desetletjih.« Po besedah župana je dolžnost in odgovornost, da se vsakemu občanu omogoči dostojno in človeka vredno življenje, še posebej tistim, ki so najbolj ranljivi.

Slavnostni govornik Zorčič je spomnil na pogum slovenskega naroda v dneh po osamosvojitvi, ko je bilo potrebno braniti državo tudi za ceno življenj. Dejal je, da nas umrli za domovino »navdihujejo z domoljubjem in ponosom, predvsem pa vedno znova opominjajo, da moramo biti odgovorni do lastne države«, so navedli v sporočilu za javnost.

V luči razmer v slovenski družbi je predsednik državnega zbora opomnil, da v Sloveniji je v teh mirnih časih, ki so nam jih izborili junaki kot je bil Jernej Molan, vsakršno označevanje in izključevanje nesprejemljivo. Dejal je, da je »trenutno naš edini sovražnik koronavirus, ki je sovražnik celega sveta in proti kateremu smo se tudi v Sloveniji vsi skupaj enotno in povezano borili in se še vedno borimo - na zdravstvenem, gospodarskem in socialnem področju.«

Po njegovih besedah lahko »v zgodovinskem sporočilu iz Rigonc najdemo dovolj navdiha za strpnost, za dialog in za pripravljenost na sodelovanje. Za to se je tu borilo in se je vredno še naprej boriti, ker nič kar smo izborili ni samoumevno in trajno zagotovljeno.«

V času slovenske osamosvojitvene vojne je Jernej Molan padel kot prva žrtev med pripadniki Teritorialne obrambe. Leta 1992 je posmrtno prejel častni znak svobode Republike Slovenije za izjemne zasluge pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije. Od leta 2012 pa se po njemu imenuje vojašnica v Cerkljah ob Krki.

Na spominski slovesnosti so sodelovali pripadniki častne enote Republike Slovenije, pihalni kvartet Policijskega orkestra, Gasilski pihalni orkester Loče in recitatorka Bojana Zevnik, so še zapisali na brežiški občini.

M. Ž.

