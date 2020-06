Novomeška in trebanjska kmetijska zadruga se združujeta

29.6.2020 | 10:35

Direktor KZ Trebnje Stanko Tomšič

Trebnje, Novo mesto - Po potrditvi na upravnem in nadzornem odboru obeh družb so se včeraj s pripojitvijo Kmetijske zadruge Krka h Kmetijski zadrugi Trebnje strinjali tudi njuni člani na občnem zboru. »S tem je bila jasno izražena tudi volja članov obeh zadrug, da podpirajo projekt združevanja. S tem bi pridobili stabilno in močno gospodarsko družbo, ki bo skrbela za podporo kmetijstva na območju jugovzhodne Slovenije,« je za nas časopis povedal direktor KZ Trebnje Stanko Tomšič in dodal, da bodo v četrtek podpisali pismo o nameri, ob tem pa pripravljajo tudi novinarsko konferenco.

R. N.