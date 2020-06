Policist v svojem prostem času prijel drznega tatu

29.6.2020 | 12:40

Policisti na Obrežju so pogasili goreči avto. (Foto: PU Novo mesto)

Policisti so bili v soboto nekaj po 16. uri obveščeni o ropu prodajalne na Dvoru. Neznanec naj bi ob plačevanju artikla z roko segel preko pulta in iz odprte blagajne vzel denar in pobegnil. Kriminalist Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto, ki je imel prost dan, se je s svojim sinom nahajal v bližini in opazil neznanca, ki je bežal iz prodajalne. Pognal se je za roparjem, ki je bežal po ulicah in večkrat spremenil smer bega, ga uspel ujeti, ob pomoči sina pa sta ga zadržala do prihoda policistov.

Policisti in kriminalisti so osumljencu, ki so ga že večkrat obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Nadaljujejo z ugotavljanjem vseh okoliščin, po zaključeni preiskavi pa bodo zoper osumljenca na tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja drzne tatvine.

Na mejnem prehodu Obrežje gasili požar

Na mejni prehod Obrežje je v soboto dopoldne pripeljal voznik ford Mondea hrvaških registrskih oznak. Pred mejno kontrolo na izstopu je pod pokrovom motorja vozilo pričelo goreti. Policisti PMP Obrežje, vajeni številnih nepredvidljivih okoliščin in dogodkov, so se takoj odzvali in z gasilnimi aparati uspešno pogasili požar in preprečili večjo škodo.

Hudo poškodovan pri delu s traktorjem

O nesreči pri delu s traktorjem na Vrhu pri Hinjah so bili policisti obveščeni v soboto popoldne. 65-letni moški, ki je s traktorjem s priključeno koso po brežini kosil travnik, se jem med delom ustavil, da bi očistil delujočo koso, takrat pa se je traktor, na katerem ni bilo potegnjene ročne zavore, pričel premikati in moškemu zapeljal preko nog. Hudo poškodovanega moškega, ki ga je med nesrečo poškodovala tudi delujoča kosa, so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine še preiskujejo in bodo o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Vlomil v gostinski lokal

V noči na petek je v okolici Straže nekdo skozi okno vlomil v gostinski lokal in odnesel menjalni denar. Škode je za okoli 300 evrov.

Motorist padel in se huje poškodoval

V soboto nekaj po 17. uri se je zgodila prometna nesreča pri Črešnjevcu pri Semiču. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 57-letni voznik motornega kolesa KTM pri vožnji po klancu navzdol zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel. Huje poškodovanega motorista so oskrbeli v UKC Ljubljana.

Pijan v ograjo, nato pobegnil

Policisti so bili v petek okoli 13. ure obveščeni o prometni nesreči v Šrangi pri Mirni Peči, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v ograjo in odpeljal s kraja nesreče. Na podlagi opisa vozila so pobeglega povzročitelja nesreče izsledili in ugotovili, da je 30-letni voznik osebnega avtomobila, ki je vozil iz smeri Novega mesta proti Mirni Peči, zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste ter trčil v prometno signalizacijo in jo poškodoval. Ugotovili so še, da 30-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj je zanj v veljavi prepoved vožnje, vozniško dovoljenje pa mu je bilo zaradi kršitev cestno prometnih predpisov pred dnevi odvzeto. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili tudi preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,24 miligrama alkohola (2,6 g/kg). Avtomobil so mu zasegli, zaradi kršitev izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Voznika oglobili zaradi počasne vožnje in oviranja prometa

Policisti so v petek popoldne prejeli obvestilo voznika, da na cesti Novo mesto - Metlika voznik tovornega vozila z natovorjenimi osebnimi avtomobili vozi zelo počasi, se ne umakne in s tem sprosti daljšo kolono vozil, ki peljejo v isti smeri. Policisti so voznika tovornjaka bosanskih registrskih oznak izsledili, ustavili in mu zaradi kršitev cestno prometnih predpisov izrekli globo.

Zakon o pravilih cestnega prometa namreč določa, da voznik ne sme brez upravičenega razloga voziti tako počasi, da bi oviral druge udeležence v cestnem prometu. Voznik, ki vozi na čelu kolone z nižjo hitrostjo od največje dovoljene hitrosti in od hitrosti prometnega toka vozil na smernem vozišču, za katerim se nabere kolona vozil, se mora, če ga kolona ne more varno prehiteti, na prvem primernem kraju umakniti z vozišča in pustiti kolono vozil mimo.

Mladoletnika opita in brez vozniške

Novomeški policisti so v noči na soboto med kontrolo prometa v Novem mestu ustavili voznika volkswagen Pola. Ugotovili so, da gre za mladoletnika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,69 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah cestno prometnih predpisov z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V noči na nedeljo so tudi brežiški policisti v Dečnem selu ustavili mladoletnika, ki je vozil osebni avtomobil. Ugotovili so še, da vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,36 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Med vožnjo razstresal bale



Brežiški policisti so bili včeraj zvečer obveščeni o nevarni vožnji traktorista, ki naj bi v Kapelah med vožnjo raztresal bale in vijugal po vozišču. Policisti so 63-letnega voznika izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da vozi neregistriran kmetijski traktor, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,52 miligramov alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Zasegli so mu zvočnik in konopljo

Novomeški policisti so bili v petkovih večernih urah obveščeni o motečem predvajanju glasne glasbe v naselju v okolici Novega mesta. Ugotovili so, da je glasno glasbo predvajal 51-letni moški, ki tudi po prihodu policistov ni upošteval njihovih opozoril in je s kršitvijo nadaljeval. V skladu so pooblastili so mu zvočnik zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Med posredovanjem pa so moškemu zasegli tudi devet rastlin prepovedane konoplje in zoper njega uvedli postopek o prekršku.

Prijeli 52 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju krajev Stara Lipa, Damelj, Sinji vrh, Balkovci (PP Črnomelj) in Podgračeno (PP Brežice) v zadnjih treh dneh izsledili in prijeli 52 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s 24 državljani Bangladeša, 13 državljani Afganistana, devetimi državljani Irana in šestimi državljani Alžirije še niso zaključeni.

M. Ž.