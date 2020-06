DRPD-jev Otroški svet vrata odpira v ponedeljek

29.6.2020 | 15:15

Popularnost DRPD-jevih delavnic vsako leto dokazuje dober obisk. (Foto: DRPD Novo mesto)

Otroški svet se bo letos preselil v park Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca.

Novo mesto - Društvo za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD) Novo mesto letos že sedemnajsto leto zapored organizira ustvarjalni počitniški program za otroke. Njihov Otroški svet tri julijske tedne, in sicer od 6. do 24. julija, vsak delavnik vabi otroke med 10. in 11.30 k dnevnemu ustvarjanju in druženju z vrstniki. Tokrat bo na novi lokaciji, in sicer v parku Rastoče knjige pri Knjižnici Mirana Jarca, če pa bo slabo vreme, bodo delavnice potekale v atriju knjižnice, so sporočili iz društva.

V prvem tednu bodo tako ob pomoči prostovoljcev in mentorjev DRPD med drugim ustvarili svojo mumijo in vesoljsko ladjo Millenium Falcon, v drugem papigo Tobi in čarovniško blazinico Harry Potter, v tretjem pa posebno morsko svetilko in zabavnega pava. Za obisk se je potrebno prijaviti vsaj dan prej, zbirajo pa jih na e-naslovu otroski.svetdrpd@gmail.com. Za posamično delavnico bo sicer treba odšteti simboličen prispevek en evro.

Otroški svet je v minulih letih obiskalo okoli 120 otrok dnevno, kar priča o njegovi priljubljenosti med otroki in starimi starši, ki so poletno varstvo vnukov popestrili z obiskom ustvarjalnih delavnic.

»V program vložimo veliko truda, tako med snovanjem kot kasneje izvedbo, kar dokazuje popularnost Otroškega sveta. Med otroki je namreč veliko takih, ki prihajajo skorajda na vsako delavnico, kar nas izjemno veseli,« je povedala vodja letošnjega Otroškega sveta Kristina Lovrinović.

DRPD počitniški program za otroke prireja ob podpori Mestne občine Novo mesto, podjetja Krka in Knjižnice Mirana Jarca.

Podrobnejši program je v priponki.

M. Ž.