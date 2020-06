Zaradi močnega vetra so se pretrgale žice daljnovoda, iskre zanetile požar

29.6.2020 | 18:20

Foto: arhiv DL

Pri ulici Groblje v Novem mestu so se malo po 16.30 zaradi močnega vetra pretrgale žice električnega daljnovoda in padle na polje ječmena. Zaradi iskrenja je prišlo do požara. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so požar na površini pol hektarja pogasili ter zavarovali območje kjer so ležale pretrgane žice. Gasilci PGD Kamence so do prihoda dežurnega delavca Elektro Ljubljana ostali na gasilski straži.

Veter podiral drevesa, drogove

Na Baragovi cesti v Žužemberku je okoli 17.30 zaradi močnega vetra padel večji oreh na parkirano osebno vozilo ob stanovanjski hiši. Gasilci PGD Žužemberk so oreh razžagali in odstranili.

Zaradi močnega vetra se je v popoldanskem času na cesto Zgornja Pohanca-Križe v občini Brežice podrlo več dreves. Posredovali so dežurni pri podjetju KOP Brežice.

Drevo se je zaradi vetra podrlo tudi na Planinsko cesto v Sevnici. Posredovali so dežurni pri cestnem podjetju.

Močan veter je v naselju Račica v občini Sevnica odlomil smreko in poškodoval elektro daljnovod, v Libni v občini Krško pa je poškodoval drog električne napeljave. Obveščena je bila dežurna služba Elektro Celje.

V Reštanju se je na rob strehe stanovanjske hiše podrlo drevo. Posredovali so gasilci PGE Krško, vendar njihova pomoč ni bila potrebna.

Sunek vetra s 75 km/h

Iz brežiške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje so se sporočili, da so na postaji Novo mesto med 16.30 in 17. uro zabeležili sunek vetra 75 km/h.

M. Ž.