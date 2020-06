Z avtom trčil v betonski steber; padel motorist

Nevihte z močnim vetrom, ki so zaradi prehoda hladne fronte včeraj popoldne zajele del Koroške, Štajerske in Pomurja ter se pomikale proti Dolenjski, so povzročile kar nekaj težav. Gasilci in druge intervencijske službe so imele polne roke dela, kot smo poročali, tudi na našem območju.

Nesreči na cestah

Sinoči ob 20.07 uri je na cesti v bližini naselja Družinska vas, občina Šmarješke Toplice, osebno vozilo trčilo v betonski steber cestnega nadvoza. Poškodovanega voznika so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli in prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci GRC Novo mesto so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulator, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine in pomagali policistom ter avtovleki. Na kraju je bil prisoten tudi dežurni delavec cestnega podjetja.

Ob 18.19 je na križišču Hrastinske poti in Gregorčičeve ulice v Brežicah padel motorist. Reševalci NMP Brežice so lažje poškodovanega motorista na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Kamenc (Cerklje ob Krki) in Sromelj (smer Mekote), da bo danes med 7.30 in 15.00 uro motena dobava pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodu.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS, izvod Gor Bušinja vas Mali vrh.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. POLJANE;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP SENOVO KOLONIJA izvod NOVA KOLONIJA CESTA 1. MAJA med 8:00 in 12:00 uro.

