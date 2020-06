Lokalna cesta zaprta predvidoma do konca avgusta

30.6.2020 | 08:00

Lokalna cesta od Trebnjega do Grmade je na nekaterih delih precej dotrajana, zato jo bodo obnovili. (Foto: R. N.)

Grmada - Občina Trebnje bo obnovila nekaj manj kot 400 m dolg odsek lokalne ceste Trebnje–Grmada, ki je že precej dotrajan, zato je oteženo tudi njegovo vzdrževanje, poleg tega zaradi neustreznega odvodnjavanja nastajajo poškodbe cestišča. S trebanjske občine so včeraj sporočili, da bodo danes vzpostavljena popolna zapora ceste, ki bo predvidoma trajala do konca avgusta. Občane in druge uporabnike omenjene ceste prosijo za strpnost in razumevanje, kot še dodajajo bo obvoz urejen.

V sklopu investicije bodo prenovili odsek ceste, ki ga bomo tako vertikalno kot horizontalno uredili. Po novem bo naklon bolj enakomeren, uredili bodo tudi odvodnjavanje, poleg tega je predvideno, da bodo cesto, ki je zdaj široka štiri metre, razširili za poldrugi meter.

Naložbo, ki bo precej izboljšala prometno varnost in povezanost med kraji, bo občina pokrila z denarjem iz proračuna.

R. N.