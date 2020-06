Iz Krke potegnili precej krame

30.6.2020 | 10:00

Potapljači in drugi so pomagali ohraniti Krko čisto.

Novo mesto - V Potapljaškem društvu M3 iz Novega mesta so pred dnevi pripravili tradicionalno čistilno akcijo, s katero so vsaj nekoliko očistili reko Krka. Potekala je na različnih lokacijah, in sicer v Ragovem logu, Mačkovcu in Irči vasi. »Na suho smo poskušali potegniti čim več smeti in kljub nekoliko slabši vidljivosti vode, ki je bila posledica nedavnega močnega deževja, smo se potapljači potrudili in akcijo uspešno izpeljali. Ob tej priložnosti bi se vsem donatorjem akcije zahvalil za pomoč in za zavedanje, da je narava in seveda s tem naša reka Krka izjemna naravna in kulturna vrednota, ki jo želimo ohraniti lepo in takšno tudi zapustiti zanamcem,« je povedal predsednik društva Senad Durmič.

Iz reke so potegnili precej krame, ki je iz različnih vzrokov pristala na dnu in tja nikakor ne sodi. Pri tem so jim na akciji pomagali potapljači iz drugih potapljaških klubov, ribiči RD Novo mesto, člani Prostovoljnega gasilskega društva Novo mesto in še nekateri zavedni posamezniki, so sporočili iz potapljaškega društva M3.

»Očitno se ozaveščenost prebivalcev v zadnjih letih povečuje, kar sklepamo iz količine odstranjenih odpadkov, ki se sicer zmanjšuje, toda kljub temu ni nezanemarljiva. Prevladovali so odpadki iz preteklosti, vendar pa ni manjkalo tudi takšnih novejšega datuma,« so še zapisali.

R. N., foto: PD M3

