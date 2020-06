Najboljši salamar v Sloveniji je Marko Luzar iz šmarješke občine

30.6.2020 | 12:00

Na državnu salamijadi v Novem mestu je slavil mladi kmet Marko Luzar iz Šmarjeških Toplic (v sredini), drugi je bil Stane Pirnar iz Šentjerneja (na desni) in tretji Milan Daničič iz Boštanja.

Novo mesto - Marko Luzar iz Orešja pri Šmarjeti je letošnji zmagovalec finala slovenskih salamijad, ki je prejšnji teden v organizaciji Zveze društev salamarjev Slovenije potekalo v Gostišču na trgu v Hiši kulinarike v Novem mestu.

Luzar, ki je uspeha zelo vesel (več o njem v prihodnjem Dolenjskem listu), je za zmagovalno salamo zbral 51,1 točke. Na drugo mesto se je uvrstil Stane Pirnar iz Šentjerneja, na tretje Milan Daničič iz Boštanja, sledijo pa še: Grm Novo mesto, Peter Kralj Košmrlj, Janez Lenart, Slavko Nose, Aleš Kegljevič, Milan Janežič in Ičo Petančič. Prav vsi so za svoje salame zbrali več kot 50 točk, kar pomeni, da so bile razlike med njimi zelo majhne. Med ženskami se je najvišje zavihtela Pavla Mikec iz Novega mesta.

Strokovna komisija, v kateri so bili Drago Košak, Dušan Lipej, Braco Miroševič, Franc Luzar, Andrej Košak in Damjan Matko, je imela težko delo. Salame, uvrščene v finale - v oceno je prišlo 59 vzorcev- so bile res vse odlične, tekmovanja, ki jih že leta prirejajo različna društva po vsej Sloveniji, so namreč pripomogla h kvaliteti, in odločale so podrobnosti. Zmaga Šmarječana Luzarja in uspehi ostalih naših salamarjev, ki vedno posegajo po prvih mestih, dokazuje, da je dolenjsko-posavski konec res v samem vrh v pridelavi salam.

L. Markelj