Zletel iz ovinka in trčil v betonski podporni zid

30.6.2020 | 10:40

Brežiški policisti so bili včeraj nekaj po 18. uri obveščeni o prometni nesreči na Gregorčičevi ulici v Brežicah. Opravili so ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 16-letni voznik mopeda, ki je odvzel prednost vozniku osebnega avtomobila. Voznik mopeda je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran moped. Moped so mu zasegli, o kršitvah cestno prometnih predpisov pa bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočilu s PU Novo mesto.

Prometna nesreča se je nekaj pred 20. uro zgodila tudi pri Družinski vasi. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v betonski podporni zid. Povzročitelju, ki se je v nesreči lažje poškodoval, bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Prijeli 13 tujcev

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje danes ponoči pri Ponikvah izsledili in prijeli državljana Bangladeša in pet državljanov Pakistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo. V bližini so prijeli še tri državljane Slovenije, za katere obstaja sum, da so tujcem omogočili nezakoniti prehod in jih nameravali prepeljati v notranjost države. Zasegli so jim tudi osebni avtomobil znamke Audi in avtomobil znamke BMW slovenskih registrskih oznak. Policisti in kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države.

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Tanče Gore, Zapudja (PP Črnomelj) in Jesenic (PP Brežice) izsledili in prijeli še sedem tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s štirimi državljani Maroka, državljanom Tunizije, državljanom Alžirije in državljanom Afganistana še niso zaključeni, so še zapisali v sporočilu za javnost.

