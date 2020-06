V ponedeljek potrdili 15 okužb z novim koronavirusom, en primer tudi v Kočevju

30.6.2020 | 11:10

Ilustrativna fotografija (Vir fotografije: Univerza v Ljubljani, arhiv DL)

V Sloveniji so v ponedeljek ob 1085 testih potrdili 15 okužb z novim koronavirusom, je vlada sporočila na Twitterju. Pet okužb so potrdili v Ljubljani, po dve okužbi v Mariboru, Slovenski Bistrici in med tujimi državljani, eno pa v občinah Brezovica, Kočevje, Miklavž na Dravskem polju in Ptuj. Doslej so skupaj potrdili 1600 okužb.

Hospitaliziranih je bilo osem bolnikov s covidom-19, med njimi nihče na intenzivni negi. Prav tako nihče s to boleznijo v ponedeljek ni umrl in nikogar niso odpustili iz bolnišnice.

V Sloveniji so doslej potrdili skupaj 1600 primerov okužb z novim koronavirusom, med njimi je 729 moških in 871 žensk. Umrlo pa je skupaj 111 ljudi s covidom-19.

Dodano ob 11:28:

Včeraj so primere okužb z novim koronavirusom potrdili v sedmih občinah, pet v Ljubljani, po dve v Mariboru, Slovenski Bistrici in med tujimi državljani ter po eno v občinah Brezovica, Kočevje, Miklavž na Dravskem polju in Ptuj. Primere okužb so sicer doslej potrdili v 157 občinah.

STA