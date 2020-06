Na predlog občanov dvajset novih projektov

30.6.2020 | 13:05

Foto: spletna stran Občine Krško, arhiv DL

Krško - Občina Krško je letos drugič zapored pristopila k participativnemu proračunu, sistemu razporejanja dela proračunskega denarja, pri porabi katerega odločajo in sodelujejo občani. Občanke in občani so med 15. marcem in 30. aprilom podali 40 projektnih predlogov, ki jih je pregledala komisija in jih 24 uvrstila na glasovanje, ki je potekalo med 5. in 12. junijem, so sporočili s krške občine.

Komisija se je po glasovanju prejšnji teden ponovno sestala, v letu 2021 bo glede na rezultate glasovanja občinska uprava izvedla dvajset projektov na predlog občanov.

Občina bo v naslednjem letu izvedla naslednje projekte:

- preplastitev igrišča pri vrtcu Brestanica, Brestanica,

- postavitev naprav za ulično vadbo, Rožno-Presladol,

- razvoj športnega turizma (izposoja kajakov, supov, gorskih koles, lokostrelske

opreme, deske za jadranje, opreme za skejtanje), Brestanica,

- postavitev rekreacijske infrastrukture ob Savi na relaciji HE Krško – Rožno,

- nadgradnja fitnes naprav v športnem parku ŠD Dolenja vas, Spodnji Stari Grad – Spodnja Libna,

- ureditev drevoreda medovitih rastlin, Dolenja vas,

- sprehajališče okoli raškega gradu, Raka,

- ozelenitev kraja ob glavni cesti skozi Senovo in pri Domu XIV. divizije Senovo,

- pazi, žoga – ureditev varovalne ograje za igrišča na Delavski ulici, Senovo,

- nabava športne opreme za oživljanje starega mestnega jedra, Krško,

- zbornik Šport v občini Krško - Prvo stoletje,

- ureditev klopi in miz ter košev pri Koči na Grmadi, Krško,

- namestitev dveh gugalnic pri Koči na Grmadi, Krško,

- ureditev travnatega igrišča v Šutni, Podbočje,

- obnova prireditvenega prostora na trgu v Podbočju, Podbočje,

- postavitev fitnesa na prostem v sklopu Parka za druženje in šport, Senuše,

- namestitev igral v Žadovinku, Leskovec pri Krškem,

- ureditev stoletnih pešpoti v KS Leskovec pri Krškem,

- izgradnja in urejanje okolice za postavitev zunanji vadbeni fitnes v naravi pri gasilskem domu v Veliki vasi, Leskovec pri Krškem,

- postavitev igral na prostem ob gasilskem domu Brege, Krško polje.

R. N.