Trčili osebni vozili; gorelo žito na njivi

30.6.2020 | 18:05

Foto: arhiv DL

Ob 15.58 sta na Cesti 4. julija v Krškem trčili osebni vozili. Dve lažje poškodovani osebi so reševalci NMP Krško oskrbeli na kraju. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, nudili prvo pomoč poškodovanima osebama do prihoda reševalcev, odstranili vozili s cestišča, posuli razlite motorne tekočine in počistili cestišče, so sporočili z brežiškega regijskega centra za obveščanje.

Gorelo žito na njivi

Njihovi kolegi iz Novega mesta pa so v sporočilu za javnost zapisali, da je ob 13.29 je v naselju Mavrlen, občina Črnomelj, gorelo žito na njivi. Gasilci PGD Adlešiči, Griblje in Črnomelj in domačini so požar na površini okoli enega hektarja pogasili.

Ob 14.53 je tudi pri naselju Dobrava pri Škocjanu, občina Škocjan, gorelo žito na njivi. Gasilci PGD Dobrava so požar na površini okoli enega hektarja pogasili.

R. N.