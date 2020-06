Trebanjci, Ribničani in Novomeščani sezono začenjajo na domačem parketu

30.6.2020 | 19:00

Novo mesto - Na sedežu Rokometne zveze Slovenije (RZS) so danes opravili žreb lige NLB za prihajajočo sezono, ki se bo začela 5. septembra, tekmovanje pa se bo končalo 29. maja prihodnje leto.

Pari uvodnega kroga lige NLB so:

Trimo Trebnje : Koper

Jeruzalem Ormož : Dobova

Riko Ribnica : Urbanscape Loka

Krka : Slovenj Gradec

Celje Pivovarna Laško : LL Grosist SLovan

Gorenje Velenje : Ljubljana in Butan plin Izola.

»Z žrebom sem dokaj zadovoljen, saj novo sezono pričnemo doma. Že prej sem rekel, da na razplet žreba nimamo nobenega vpliva, zato se bomo na Koprčane, ki so zelo kakovostna zasedba, pripravili maksimalno dobro. Priprave na prvo tekmo pa se začnejo v četrtek, 23. julija,« je povedal trener Trima Trebnje Uroš Zorman, so sporočili iz kluba.

Sezona 2020/21 bo v primerjavi z minulimi leti nekoliko spremenjena. V njej bo nastopilo 14 namesto dosedanjih 12 ekip in bo potekala po dvokrožnem sistemu. V novi sezoni po rednem delu ne bo končnice, razlogi za to pa so večje število klubov, obsežen reprezentančni program moške izbrane vrste ter še vedno negotovost zaradi novega koronavirusa. Ekipa, ki bo zbrala največ točk ali imela v primeru točkovnega izenačenja boljši izkupiček na medsebojnih tekmah, medtem ko bosta v drugo državno rokometno ligo izpadli zadnjeuvrščeni moštvi.

R. N.