Vpadnica zdaj v celoti prenovljena

1.7.2020 | 09:35

Šentrupert - Potem ko so v petek podelili priznanja letošnjim občinskim nagrajencem, je bilo včeraj v Šentrupertu znova slovesno. Tudi uradno so odprli in namenu predali prenovljen odsek državne ceste od začetka kraja do trga. Trak so prerezali častni občan Šentruperta Franc Bartolj, župan Andrej Martin Kostelec, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič in vršilka dolžnosti direktorice direkcije za infrastrukturo Ljiljana Herga.

Občina Šentrupert se je lani poleti skupaj z državo lotila rekonstrukcije še zadnjega odseka vpadnice iz Slovenske vasi. Sprva je bilo predvideno, da bodo naložbo končali do začetka letošnjega leta, a se je vse skupaj zamaknilo za nekaj mesecev. V sklopu investicije so obnovili približno 375 m ceste, zgradili pločnik in javno razsvetljavo, pod cesto so uredili ločeno meteorno in fekalno kanalizacijo, položili nove vodovodne cevi, prestavili elektriko pod zemljo, prilagodili so telefonske in optične kable, med drugim so z dodatnim kanalom, da ne bo več poplavljajo na tem območju, uredili tudi odvodnjavanje meteorne vode proti južnemu delu občine.

Država je prispevala približno 700.000 evrov, občina pa je iz proračuna namenila 345.000 evrov. »Ta vpadnica je zdaj končno v celoti obnovljena. Ta zadnji odsek je bil nekoliko bolj zahteven, saj smo pod cesto uredili še vso komunalno infrastrukturo. Kraj je s tem dobil še lepšo podobo, najbolj pomembno pa je, da samo izboljšali tudi prometno varnost. Omejitev prometa v tem delu Šentruperta je 30 kilometrov na uro,« je povedal župan.

Na infrastrukturnem ministrstvu se zavedajo pomena razvoja podeželja, ustrezna primarna infrastruktura pa je osnova za kakovostno življenje občank in občanov. »Na podeželju želimo ustvariti pogoje za delo, za lepo in kakovostno življenje ter tudi, da je zagotovljena vsa potrebna prometna varnost,« je poudaril državni sekretar Aleš Mihelič.

Občina z državo že snuje nove naložbe na cestnem področju. Po besedah župana bo treba v prihodnje obnoviti tudi državno cesto, ki pelje iz Sevnice proti Trebnjemu, del pa je gre tudi po šentrupertski občini. V Slovenski vasi in v Prelesju sta predvideni gradnji krožišč, kdaj bodo tam stroji zabrneli pa je težko napovedati. Zagotovo bo prej na vrsto prišla gradnja t. i. mirnske obvoznice. Kot je dejala Ljiljana Herga, so odkupi zemljišč v zaključni fazi in če bodo v državnem proračunu zagotovljena sredstva, bi lahko naslednje leto že zasadili prvo lopato.

Besedilo in fotografije: R. N.

