Začetek Novomeških poletnih večerov šele sredi julija

1.7.2020 | 13:45

Na novinarski konferenci so sodelovali (z desne): Mitja Ličen, Jelka Ciglenečki, Biljana Žikić, Tjaša Primc in Jedrt Jež Furlan. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - V novomeški založba Goga so na dopoldanski novinarski konferenci predstavili njihov letošnji knjižni, mednarodni in spremljevalni program, delo v času karantene ob epidemiji novega koronavirusa in prihajajoče Novomeške poletne večere.

Kot je uvodoma povedal direktor založbe Mitja Ličen, je epidemija delovanje založbe spremenila, ni pa jo ustavila. Tako so prenovili pisarniške prostore, skladišče, in spletno stran, pripravili sp več projektov, drugim oblikovali serijo produktov, ki so povezani s knjigami, izdali več knjižnih izdaj in zasnovali Novomeške poletne večere.

Ti se naj bi sicer začeli že v petek, ko naj bi na terasi pred knjigarno Goga gostili Zijaha Sokolovića z monokomedijo Levo, desno, igralec, a se bodo, kot pravi vodja Gogine knjigarne in Novomeških poletnih večerov Tjaša Primc, zavoljo novih protiepidemioloških ukrepov začeli sredi meseca.

Novomeške poletne večere so zasnovali kot predstavitve in pogovore o novih knjigah, s katerimi bodo, kot je dejala, odpirali pomembne in aktualne teme, vanje pa so umestili tudi nekaj lutkovnih predstav. Načrtovani program so objavili na Gogini spletni strani, kjer bodo na voljo tudi vse nove informacije glede Novomeških poletnih večerov, saj ga bodo sproti prilagajali glede na razmere.

Urednica založbe Jelka Ciglenečki je predstavila tri knjižne novosti, in sicer romana Naj me kdo zbudi Lucije Stepančič in Luknje Adreja Blatnika ter zbirko kratke proze Nož v ustih Agate Tomažič. Sicer je Goga letos izdala tudi novo pesniško zbirko Borisa A. Novaka Lunin koledar, zbirko esejev Kozmologija jezikoslovca Kozme Ahačiča in prevod romana Ti je smešno, da mi je ime Donald bosanskega pisatelja Ahmeda Burića.

Goga sodeluje tudi v mednarodnih književnih projektih »Literature vs. Nationalism«, CELA, kjer gre za usposabljanje mladih na področju literature kot avtorjev, prevajalcev, urednikov in literarnih agentov, in »Reading Balkans«, ki je namenjen promociji balkanskih avtorjev v zahodni Evropi.

Festival Rudi Potepuški, ki je tradicionalno v začetku julija, naj bi bil septembra, med 25. in 29. avgustom pa v Gogi načrtujejo tradicionalni festival kratke zgodbe Novo mesto short.

Med finaliste za nagrado Novo mesto je komisija v sestavi Vanesa Matajc, Matej Bogataj, Žiga Rus in Ana Geršak, ki je letos prebrala in pregledala nekaj več kot 50 knjig, uvrstila zbirke kratkih zgodb Plavalec Sergeja Curanovića, Dobra družba Ane Svetel, Fugato Veronike Simoniti in Kozjeglavka Zarje Vršič.

M. Ž.