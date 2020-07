Opit in s telefonom v roki s ceste

1.7.2020 | 14:05

Sinoči malo pred 21. uro je 22-letni voznik osebnega avtomobila v Žužemberku zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča zapeljal s ceste in trčil v ograjo. Policisti, ki so prišli na kraj, so ugotovili, da je povzročitelj med vožnjo uporabljal mobilni telefon in da ni bil pripet z varnostnim pasom, v litru izdihanega zraka pa je imel natanko en miligram alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Zasegli so ji avto

Včeraj okoli 14.30 so policisti PP Metlika med kontrolo prometa v Rosalnicah ustavili 22-letno voznico osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da kršiteljica nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozila je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Med vožnjo ni bila pripeta z varnostnim pasom, pri sebi ni imela dokumentov, ugotovljene so bile tudi pomanjkljivosti pri opremi vozila. Zaradi številnih kršitev so ji avtomobil zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prijeli sprovajalca

Policisti so včeraj nekaj pred 16. uro v Kronovem ustavili osebni avtomobil opel meriva nemških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da državljan Nemčije v vozilu prevaža sedem državljanov Bangladeša, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Vozniku so zaradi suma kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države odvzeli prostost in mu zasegli avtomobil. Policijski postopki z državljani Bangladeša še potekajo, državljana Nemčije pa bodo kriminalisti s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Na območju Cirnika (PP Brežice) in Oštrca (PP Krško) so policisti izsledili in prijeli štiri državljane Egipta, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

Po gorivo

Na delovišču pri Mrtvicah je v noči na torek nekdo iz rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli 200 litrov goriva.

B. B.