Belokranjki državno priznanje za prostovoljstvo

1.7.2020 | 15:05

Maja Kuzmič Ganjić, druga z desne (foto: Nebojša Tejić/STA)

Ljubljana - Predsednik republike Borut Pahor je v predsedniški palači včeraj priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju prostovoljstva za leto 2019. Gre za najvišja državna priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, ki jih prostovoljcem in prostovoljskim organizacijam vsako leto podeli Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva.

Najvišje državno priznanje za izjemne dosežke na področju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2019 je prejela Julijana Kralj, med tremi prejemniki priznanja Republike Slovenije za prostovoljstvo za leto 2019 pa je tudi Maja Kuzmič Ganjić iz Zorencev v občini Črnomelj.

"Maja Kuzma Ganić je vestna, komunikativna, energična, pozitivna, dosledna in odgovorna prostovoljka. Pomembni dosežki so v njenem prostovoljskem delu vidni ves čas in puščajo sledi, saj ji uspeva vključevati gluho skupnost v vsakdanjik družbe. Veliko dela na slovenskem znakovnem jeziku – maternem jeziku vseh gluhih, ki ga krepi med sebi enakimi in ga predstavlja drugim – vsem nam. Je mentorica delavnic branja od Gluhih za Gluhe. Vodila je odmevno akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah, kar jo je izoblikovalo kot vodjo, mentorico in kot osebo. Je prostovoljka, ki je dala akciji dušo in smisel. Maja zaupa in verjame v svoje prostovoljce, je mentor z veliko začetnico," so zapisali v obrazložitvi.

Priznanja za prostovoljstvo sta Poleg Maje Kuzmič Ganijć prejela še Gašper Zevnik in Neva Gregorec.

B. B.